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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Тосно
Крылья Советов - Тосно: обзор матча 18 ноября 2014
Крылья Советов
18.11.2014, вторник, 17:30
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 2
Завершен
Тосно
11'
Б. Хадарцев
56'
Б. Хадарцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Тосно
90'
Замена
С. Причиненко
️️️️
К. Берхамов
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Елисеев
85'
78'
Замена
А. Мурнин
️️️️
Б. Хадарцев
Желтая карточка
Б. Телес
77'
73'
Замена
М. Султонов
️️️️
В. Романенко
Замена
Б. Телес
️️️️
Е. Баляйкин
66'
56'
ГОЛ! 0:2!
Б. Хадарцев
28'
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Бабырь
Желтая карточка
Г. Габулов
27'
Желтая карточка
А. Яхович
25'
21'
Желтая карточка
А. Бабырь
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хадарцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Георгий Габулов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ПЗ
25
Андрей Бочков
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
7
Кантемир Берхамов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-2-2-1-1
14
Конюхов
47
Божин
30
Надсон
25
Концедалов
33
Ятченко
8
Габулов
15
Цаллагов
4
Елисеев
32
Баляйкин
31
Ткачук
18
Яхович
4-1-2-2-1
77
Ревишвили
25
Смирнов
88
Наваловский
3
Зайцев
21
Филатов
11
Пазин
7
Берхамов
25
Бочков
77
Романенко
10
Хадарцев
10
Бабырь
32
Баляйкин
6
Телес
6
Телес
32
Баляйкин
4
Елисеев
99
Палиенко
99
Палиенко
4
Елисеев
77
Романенко
28
Султонов
28
Султонов
77
Романенко
7
Берхамов
23
Причиненко
23
Причиненко
7
Берхамов
10
Бабырь
8
Павленко
8
Павленко
10
Бабырь
10
Хадарцев
27
Мурнин
27
Мурнин
10
Хадарцев
Остались в запасе
Крылья Советов
Тосно
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
1
Алексей Дугнист
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Дугнист
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Крылья Советов - Тосно
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Металлург
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