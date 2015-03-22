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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Анжи
Крылья Советов - Анжи: обзор матча 22 марта 2015
Крылья Советов
22.03.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
44'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Анжи
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Д. Ткачук
90'
+4
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Яхович
90'
+1
83'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Г. Чиркин
73'
Замена
М. Митришев
️️️️
А. Мутари
Замена
Надсон
️️️️
А. Чочиев
70'
Желтая карточка
А. Яхович
58'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Б. Телес
54'
46'
Замена
А. Криворучко
️️️️
М. Кержаков
ГОЛ! 1:0!
А. Яхович
44'
Желтая карточка
А. Померко
43'
38'
Желтая карточка
А. Мутари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Максим Палиенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Максим Андреев
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
3-2-2-2-1
14
Конюхов
6
Телес
25
Концедалов
0
Таранов
20
Померко
15
Цаллагов
21
Драгун
8
Габулов
31
Ткачук
11
Чочиев
18
Яхович
4-1-4-1
41
Кержаков
31
Зотов
4
Айдов
3
Гаджибеков
2
Аравин
42
Леонардо
20
Мутари
11
Концедалов
8
Чиркин
78
Максимов
10
Боли
6
Телес
33
Ятченко
33
Ятченко
6
Телес
11
Чочиев
30
Надсон
30
Надсон
11
Чочиев
31
Ткачук
23
Горбатенко
23
Горбатенко
31
Ткачук
18
Яхович
12
Корниленко
12
Корниленко
18
Яхович
41
Кержаков
55
Криворучко
55
Криворучко
41
Кержаков
20
Мутари
95
Митришев
95
Митришев
20
Мутари
8
Чиркин
9
Асильдаров
9
Асильдаров
8
Чиркин
Остались в запасе
Крылья Советов
Анжи
1
Денис Вавилин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
77
Максим Андреев
АП
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
77
Максим Андреев
АП
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Крылья Советов - Анжи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Металлург
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