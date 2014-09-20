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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Волгарь
Крылья Советов - Волгарь: обзор матча 20 сентября 2014
Крылья Советов
20.09.2014, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
68'
А. Яхович
90+2'
С. Веркашанский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Волгарь
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Веркашанский
Желтая карточка
И. Цаллагов
88'
Замена
А. Померко
️️️️
А. Чочиев
86'
85'
Замена
Д. Кириленко
️️️️
И. Лукьяновс
84'
Желтая карточка
Р. Болов
83'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
Б. Петрович
Замена
С. Драгун
️️️️
С. Корниленко
72'
ГОЛ! 1:0!
А. Яхович
68'
63'
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Алхазов
Желтая карточка
А. Чочиев
62'
59'
Замена
Т. Букия
️️️️
А. Коломийченко
27'
Желтая карточка
С. Терехов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
34
Олег Алейник
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Вавилин
33
Ятченко
25
Концедалов
0
Таранов
6
Телес
15
Цаллагов
8
Габулов
31
Ткачук
11
Чочиев
12
Корниленко
18
Яхович
4-4-1-1
71
Бучнев
2
Догузов
71
Денисов
2
Жиров
32
Терехов
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
11
Петрович
34
Алейник
19
Байрамян
13
Алхазов
11
Чочиев
20
Померко
20
Померко
11
Чочиев
12
Корниленко
21
Драгун
21
Драгун
12
Корниленко
10
Лукьяновс
33
Кириленко
33
Кириленко
10
Лукьяновс
15
Коломийченко
10
Букия
10
Букия
15
Коломийченко
11
Петрович
9
Веркашанский
9
Веркашанский
11
Петрович
13
Алхазов
88
Болов
88
Болов
13
Алхазов
Остались в запасе
Крылья Советов
Волгарь
82
Ян Муха
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Крылья Советов - Волгарь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
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