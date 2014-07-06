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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Химик
Крылья Советов - Химик: обзор матча 06 июля 2014
Крылья Советов
06.07.2014, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 0
Завершен
Химик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Химик
90'
+1
Замена
С. Шустиков
️️️️
П. Карасев
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Делькин
85'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Д. Ятченко
85'
75'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
И. Столбовой
Замена
А. Елисеев
️️️️
П. Немов
71'
69'
Желтая карточка
Д. Шилов
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Чочиев
68'
65'
Замена
С. Квасов
️️️️
Р. Паштов
60'
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Звягин
42'
Желтая карточка
Р. Паштов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
15
Иван Звягин
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Химик
12
Артем Загребин
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
4-1-2-1-2
14
Конюхов
33
Ятченко
0
Таранов
25
Концедалов
6
Телес
5
Немов
21
Драгун
8
Махмудов
11
Чочиев
12
Корниленко
90
Делькин
3-3-2-1
1
Гавиловский
8
Федотов
3
Кашчелан
14
Джикия
27
Лебамба
18
Карасев
23
Чернов
77
Паштов
15
Звягин
24
Столбовой
33
Ятченко
15
Цаллагов
15
Цаллагов
33
Ятченко
11
Чочиев
32
Баляйкин
32
Баляйкин
11
Чочиев
5
Немов
4
Елисеев
4
Елисеев
5
Немов
90
Делькин
99
Палиенко
99
Палиенко
90
Делькин
15
Звягин
77
Костюков
77
Костюков
15
Звягин
24
Столбовой
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
24
Столбовой
18
Карасев
6
Шустиков
6
Шустиков
18
Карасев
77
Паштов
17
Квасов
17
Квасов
77
Паштов
Остались в запасе
Крылья Советов
Химик
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
30
Надсон
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
12
Артем Загребин
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
30
Надсон
ЦЗ
Остались в запасе
12
Артем Загребин
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Крылья Советов - Химик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Металлург
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