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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Сахалин
Крылья Советов - Сахалин: обзор матча 19 октября 2014
Крылья Советов
19.10.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
5 : 3
Завершен
Сахалин
6'
А. Яхович
37'
А. Яхович
38'
А. Яхович
69'
Д. Ткачук
79'
Д. Ткачук
11'
А. Гаглоев (П)
62'
Н. Саталкин
90+3'
З. Арзиани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Сахалин
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 5:3!
З. Арзиани
Замена
С. Сипатов
️️️️
Д. Ткачук
88'
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Яхович
83'
ГОЛ! 5:2!
Д. Ткачук
79'
78'
Желтая карточка
А. Рудаков
74'
Замена
Д. Скепский
️️️️
Г. Ходжава
ГОЛ! 4:2!
Д. Ткачук
69'
Замена
С. Божин
️️️️
А. Делькин
67'
66'
Желтая карточка
Н. Саталкин
64'
Замена
А. Ильин
️️️️
А. Гаглоев
62'
ГОЛ! 3:2!
Н. Саталкин
58'
Замена
К. Пархоменко
️️️️
С. Виноградов
55'
Замена
В. Михалев
️️️️
Г. Гогичаев
Замена
С. Драгун
️️️️
Б. Телес
46'
41'
Желтая карточка
М. Алахвердов
ГОЛ! 3:1!
А. Яхович
38'
ГОЛ! 2:1!
А. Яхович
37'
11'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гаглоев
ГОЛ! 1:0!
А. Яхович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
88
Леван Джаркава
ПП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вавилин
33
Ятченко
12
Симайс
25
Концедалов
6
Телес
15
Цаллагов
4
Елисеев
8
Габулов
31
Ткачук
90
Делькин
18
Яхович
2-5-2-1
39
Фролов
89
Рудаков
28
Семенов
88
Джаркава
11
Гаглоев
28
Ходжава
25
Арзиани
11
Виноградов
87
Саталкин
3
Алахвердов
15
Гогичаев
31
Ткачук
17
Сипатов
17
Сипатов
31
Ткачук
90
Делькин
47
Божин
47
Божин
90
Делькин
6
Телес
21
Драгун
21
Драгун
6
Телес
18
Яхович
12
Корниленко
12
Корниленко
18
Яхович
11
Гаглоев
35
Ильин
35
Ильин
11
Гаглоев
15
Гогичаев
9
Михалев
9
Михалев
15
Гогичаев
11
Виноградов
33
Пархоменко
33
Пархоменко
11
Виноградов
28
Ходжава
10
Скепский
10
Скепский
28
Ходжава
Остались в запасе
Крылья Советов
Сахалин
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
12
Андрей Кондратюк
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
Остались в запасе
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
12
Андрей Кондратюк
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Крылья Советов - Сахалин
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Металлург
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