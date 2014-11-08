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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Сокол
Крылья Советов - Сокол: обзор матча 08 ноября 2014
Крылья Советов
08.11.2014, суббота, 17:30
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 1
Завершен
Сокол
42'
А. Яхович
73'
С. Корниленко
28'
А. Дегтярев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Сокол
86'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
Д. Хубаев
Замена
С. Драгун
️️️️
С. Корниленко
81'
Желтая карточка
Д. Ткачук
75'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Г. Габулов
74'
ГОЛ! 2:1!
С. Корниленко
73'
72'
Замена
А. Сапожков
️️️️
А. Коротаев
67'
Желтая карточка
А. Молодцов
62'
Желтая карточка
А. Столяренко
56'
Желтая карточка
А. Коротаев
55'
Замена
К. Суслов
️️️️
Е. Павлов
51'
Вторая желтая
Р. Семякин
Желтая карточка
Надсон
50'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Чочиев
50'
45'
Желтая карточка
А. Дегтярев
Желтая карточка
Г. Габулов
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Яхович
42'
Желтая карточка
Д. Ятченко
28'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Дегтярев
14'
Желтая карточка
А. Дутов
Пенальти не реализован!
А. Чочиев
14'
7'
Желтая карточка
Р. Семякин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Сокол
91
Алексей Скорняков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
43
Олег Роганов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
4-2-1-1-2
14
Конюхов
33
Ятченко
47
Божин
25
Концедалов
30
Надсон
15
Цаллагов
20
Померко
8
Габулов
11
Чочиев
18
Яхович
12
Корниленко
4-1-1-1-3
91
Скорняков
27
Молодцов
20
Столяренко
29
Горбатюк
13
Семякин
66
Дутов
2
Хубаев
88
Маркелов
11
Дегтярев
18
Павлов
24
Коротаев
8
Габулов
4
Елисеев
4
Елисеев
8
Габулов
12
Корниленко
21
Драгун
21
Драгун
12
Корниленко
11
Чочиев
31
Ткачук
31
Ткачук
11
Чочиев
2
Хубаев
10
Агапцев
10
Агапцев
2
Хубаев
18
Павлов
91
Суслов
91
Суслов
18
Павлов
24
Коротаев
10
Сапожков
10
Сапожков
24
Коротаев
Остались в запасе
Крылья Советов
Сокол
43
Олег Роганов
ЦП
82
Ян Муха
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
16
Артем Федоров
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
43
Олег Роганов
ЦП
82
Ян Муха
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Крылья Советов - Сокол
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Сокол
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Калуга
1 : 2
15.11.2026
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Металлург
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