Эрнесто Чевантон - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Эрнесто
|Фамилия
|Чевантон
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хуан Лакасе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1980 (42 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Эрнесто
|Фамилия
|Чевантон
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хуан Лакасе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1980 (42 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|14
|2
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2011
|49' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:4
|Лацио (Рим)
|15.05.2011
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|08.05.2011
|80' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|89' 90'
|01.05.2011
|83' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|23.04.2011
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|4:2
|Лечче (Лечче)
|17.04.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|3:3
|Кальяри (Кальяри)
|10.04.2011
|89' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|13.03.2011
|57' -79'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|04.03.2011
|74' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Рома (Рим)
|27.02.2011
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|20.02.2011
|54' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|13.02.2011
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|06.02.2011
|63' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:4
|Палермо (Палермо)
|02.02.2011
|76' -90'
|Парма (Парма)
|0:1
|Лечче (Лечче)
|90' 90'
|06.01.2011
|1' -57'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Бари (Бари)
|21.11.2010
|1' -38'
|Лечче (Лечче)
|2:3
|Сампдория (Генуя)
|38'
|30.10.2010
|65' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|19.09.2010
|1' -68'
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|12.09.2010
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|29.08.2010
|32' -88'
|Милан (Милан)
|4:0
|Лечче (Лечче)