Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Эрнесто Чевантон
Статистика
Эрнесто Чевантон - статистика
Завершил карьеру
12 августа 1980 (46), Хуан Лакасе
#23 | Нападающий
178 см | 73 кг
Уругвай | Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
14
2
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
2 : 4
22.05.2011
Лацио
49' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Бари
0 : 2
15.05.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
2 : 1
08.05.2011
Наполи
80' - 90'
89'
90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1 : 0
01.05.2011
Лечче
83' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
4 : 2
23.04.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
3 : 3
17.04.2011
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
1 : 2
10.04.2011
Лечче
89' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
0 : 1
13.03.2011
Болонья
57' - 79'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1 : 2
04.03.2011
Рома
74' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2 : 2
27.02.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2 : 0
20.02.2011
Ювентус
54' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3 : 2
13.02.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2 : 4
06.02.2011
Палермо
63' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 1
02.02.2011
Лечче
76' - 90'
90'
90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0 : 1
06.01.2011
Бари
1' - 57'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2 : 3
21.11.2010
Сампдория
1' - 38'
38'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 0
30.10.2010
Лечче
65' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
1 : 0
19.09.2010
Лечче
1' - 68'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
1 : 0
12.09.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
4 : 0
29.08.2010
Лечче
32' - 88'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+