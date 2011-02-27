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    Эрнесто Чевантон - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Эрнесто
    Фамилия Чевантон
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Родной город Хуан Лакасе
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 августа 1980 (42 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 14 2 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2011 49' -90' Лечче (Лечче) 2:4 Лацио (Рим)
    15.05.2011 Был в запасе Бари (Бари) 0:2 Лечче (Лечче)
    08.05.2011 80' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Наполи (Неаполь)
    89' 90'
    01.05.2011 83' -90' Кьево (Верона) 1:0 Лечче (Лечче)
    23.04.2011 Был в запасе Дженоа (Генуя) 4:2 Лечче (Лечче)
    17.04.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 3:3 Кальяри (Кальяри)
    10.04.2011 89' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Лечче (Лечче)
    13.03.2011 57' -79' Лечче (Лечче) 0:1 Болонья (Болонья)
    04.03.2011 74' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Рома (Рим)
    27.02.2011 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 2:2 Лечче (Лечче)
    20.02.2011 54' -90' Лечче (Лечче) 2:0 Ювентус (Турин)
    13.02.2011 Был в запасе Катания (Катания) 3:2 Лечче (Лечче)
    06.02.2011 63' -90' Лечче (Лечче) 2:4 Палермо (Палермо)
    02.02.2011 76' -90' Парма (Парма) 0:1 Лечче (Лечче)
    90' 90'
    06.01.2011 1' -57' Лечче (Лечче) 0:1 Бари (Бари)
    21.11.2010 1' -38' Лечче (Лечче) 2:3 Сампдория (Генуя)
    38'
    30.10.2010 65' -90' Рома (Рим) 2:0 Лечче (Лечче)
    19.09.2010 1' -68' Чезена (Чезена) 1:0 Лечче (Лечче)
    12.09.2010 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    29.08.2010 32' -88' Милан (Милан) 4:0 Лечче (Лечче)
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