Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Игорь Крутов
Статистика
Игорь Крутов - статистика
Завершил карьеру
24 июня 1995 (31)
#34 | Полузащитник
175 см | 67 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
19
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Ротор
0 : 2
25.11.2017
Оренбург
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
1 : 0
18.11.2017
Ротор
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
1 : 2
12.11.2017
Тюмень
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0 : 0
08.11.2017
Сочи
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Ротор
1 : 1
04.11.2017
Шинник
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1 : 0
29.10.2017
Ротор
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ротор
2 : 0
21.10.2017
Томь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
1 : 1
14.10.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1 : 2
07.10.2017
Нижний Новгород
53' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
1 : 1
30.09.2017
Ротор
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
2 : 1
24.09.2017
Кубань (ЛФЛ)
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Авангард
0 : 0
16.09.2017
Ротор
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
2 : 0
10.09.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4 : 1
06.09.2017
Зенит-2
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-2
2 : 2
20.08.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тамбов
2 : 1
13.08.2017
Ротор
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
2 : 2
09.08.2017
Ротор
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1 : 2
05.08.2017
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 1
30.07.2017
Ротор
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
0 : 3
26.07.2017
Ротор
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Шинник
3 : 1
22.07.2017
Ротор
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1 : 2
15.07.2017
Волгарь
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Химки
3 : 0
08.07.2017
Ротор
82' - 90'
Главные новости
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
4
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
12
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+