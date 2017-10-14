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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Ротор
Крылья Советов - Ротор: обзор матча 14 октября 2017
Крылья Советов
14.10.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
61'
С. Корниленко
41'
М. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ротор
90'
+5
Желтая карточка
А. Кобзев
89'
Замена
И. Столбовой
️️️️
А. Киреев
Замена
Е. Башкиров
️️️️
Г. Зотов
76'
66'
Замена
М. Вотинов
️️️️
М. Бирюков
64'
Желтая карточка
Н. Замалиев
64'
Замена
И. Дранников
️️️️
М. Султонов
ГОЛ! 1:1!
С. Корниленко
61'
Замена
В. Зинков
️️️️
А. Чочиев
59'
Замена
А. Алиев
️️️️
С. Самодин
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Бирюков
38'
Замена
В. Сысуев
️️️️
В. Борзых
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Ротор
35
Валерий Поляков
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-1-1-2-2
14
Конюхов
3
Гаджибеков
30
Надсон
0
Таранов
31
Зотов
64
Ланин
4
Кленкин
31
Ткачук
11
Чочиев
12
Корниленко
22
Самодин
3-2-1-2-2
16
Кобзев
67
Колычев
88
Киреев
20
Столяренко
2
Ионов
5
Пискунов
13
Замалиев
28
Султонов
77
Романенко
17
Бирюков
21
Борзых
31
Зотов
44
Башкиров
44
Башкиров
31
Зотов
22
Самодин
10
Алиев
10
Алиев
22
Самодин
11
Чочиев
5
Зинков
5
Зинков
11
Чочиев
21
Борзых
10
Сысуев
10
Сысуев
21
Борзых
28
Султонов
4
Дранников
4
Дранников
28
Султонов
88
Киреев
24
Столбовой
24
Столбовой
88
Киреев
17
Бирюков
45
Вотинов
45
Вотинов
17
Бирюков
Остались в запасе
Крылья Советов
Ротор
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
34
Игорь Крутов
ЦП
11
Олег Николаев
ЛВ
35
Валерий Поляков
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
34
Игорь Крутов
ЦП
11
Олег Николаев
ЛВ
35
Валерий Поляков
ВР
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Крылья Советов - Ротор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Металлург
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