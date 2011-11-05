Дмитрий Невмывака - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Невмывака
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Невмывака
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|19
|0
|1
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2012
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:2
|Таврия (Симферополь)
|31.03.2012
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|60'
|25.03.2012
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Динамо (Киев)
|17.03.2012
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|10.03.2012
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Шахтер (Донецк)
|88'
|03.03.2012
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|11.12.2011
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|90'
|26.11.2011
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|80'
|18.11.2011
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:0
|Арсенал (Киев)
|05.11.2011
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|31.10.2011
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.10.2011
|65' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|68'
|14.10.2011
|72' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.10.2011
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|26.09.2011
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|43'
|17.09.2011
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Заря (Луганск)
|90'
|11.09.2011
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|21.08.2011
|1' -77'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|12' 77'
|14.08.2011
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|73'
|30.07.2011
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|23.07.2011
|1' -66'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|17.07.2011
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|09.07.2011
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Карпаты (Львов)