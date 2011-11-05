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    Дмитрий Невмывака - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Васильевич
    Фамилия Невмывака
    Команда Гомель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 марта 1984 (38 лет)
    Рост 191
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 19 0 1 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2012 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:2 Таврия (Симферополь)
    31.03.2012 1' -90' Заря (Луганск) 2:2 Мариуполь (Мариуполь)
    60'
    25.03.2012 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Динамо (Киев)
    17.03.2012 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    10.03.2012 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Шахтер (Донецк)
    88'
    03.03.2012 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    11.12.2011 1' -90' Волынь (Луцк) 0:1 Мариуполь (Мариуполь)
    90'
    26.11.2011 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Мариуполь (Мариуполь)
    80'
    18.11.2011 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:0 Арсенал (Киев)
    05.11.2011 1' -90' Карпаты (Львов) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    31.10.2011 1' -90' Металлург (Донецк) 0:0 Мариуполь (Мариуполь)
    22.10.2011 65' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:1
    68'
    14.10.2011 72' -90' Александрия (Александрия) 1:2 Мариуполь (Мариуполь)
    02.10.2011 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Металлист (Харьков)
    26.09.2011 1' -90' Таврия (Симферополь) 3:2 Мариуполь (Мариуполь)
    43'
    17.09.2011 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:1 Заря (Луганск)
    90'
    11.09.2011 Был в запасе Динамо (Киев) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    21.08.2011 1' -77' Шахтер (Донецк) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    12' 77'
    14.08.2011 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:1 Черноморец (Одесса)
    73'
    30.07.2011 Был в запасе Днепр (Днепр) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    23.07.2011 1' -66' Мариуполь (Мариуполь) 1:3 Кривбасс (Кривой Рог)
    17.07.2011 1' -90' Арсенал (Киев) 0:0 Мариуполь (Мариуполь)
    09.07.2011 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:0 Карпаты (Львов)
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