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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Карпаты
Мариуполь - Карпаты: обзор матча 09 июля 2011
Мариуполь
09.07.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Карпаты
7'
К. Ярошенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Карпаты
Желтая карточка
А. Ткачук
Замена
С. Годвин
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
И. Милошевич
Замена
В. Федотов
️️️️
Д. Кожанов
Замена
И. Тищенко
️️️️
А. Пуканыч
Замена
А. Гурули
️️️️
С. Зенев
Замена
В. Гудыма
️️️️
М. Кополовец
Замена
С. Яворский
️️️️
А. Полянский
ГОЛ! 1:0!
К. Ярошенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
4-1-4-1
23
Бажан
55
Ковалев
19
Невмывака
91
Бутко
2
Полянский
4
Чайковский
27
Пуканыч
99
Ярошенко
9
Кожанов
70
Шевчук
19
Фомин
3-3-2-2
1
Богатинов
35
Ощипко
20
Гомес
4
Милошевич
15
Петривский
19
Ткачук
18
Кополовец
32
Голодюк
16
Худобяк
7
Лукас
20
Зенев
2
Полянский
13
Яворский
13
Яворский
2
Полянский
9
Кожанов
19
Федотов
19
Федотов
9
Кожанов
27
Пуканыч
19
Тищенко
19
Тищенко
27
Пуканыч
18
Кополовец
36
Гудыма
36
Гудыма
18
Кополовец
32
Голодюк
7
Годвин
7
Годвин
32
Голодюк
20
Зенев
9
Гурули
9
Гурули
20
Зенев
Остались в запасе
Мариуполь
Карпаты
35
Богдан Шуст
ВР
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
22
Андрей Тлумак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Остались в запасе
22
Андрей Тлумак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Мариуполь - Карпаты
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
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