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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Мариуполь
Динамо К - Мариуполь: обзор матча 11 сентября 2011
Динамо К
11.09.2011, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
14'
М. Нинкович
69'
А. Ярмоленко
77'
Б. Бутко (АГ)
88'
Д. Кожанов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Мариуполь
ГОЛ! 3:1!
Д. Кожанов
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Б. Бутко
Пас отдал
А. Милевский
Желтая карточка
А. Путивцев
Желтая карточка
А. Ярмоленко
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
Замена
А. Касьян
️️️️
Ф. Будковский
Желтая карточка
Д. Гречишкин
Замена
А. Шевченко
️️️️
Б. Идейе
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Алиев
Желтая карточка
Е. Хачериди
+1
Замена
К. Ярошенко
️️️️
М. Ковалев
ГОЛ! 1:0!
М. Нинкович
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
36
Милош Нинкович
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Артем Милевский
АП
88
Александр Алиев
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
(К)
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
9
Денис Кожанов
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Мариуполь
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
4-2-3-1
1
Шовковский
3
Попов
3
Бетао
34
Хачериди
21
Данило Силва
36
Нинкович
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
0
Милевский
88
Алиев
12
Идейе
3-3-1-2-1
35
Шуст
55
Ковалев
2
Полянский
32
Ищенко
91
Бутко
4
Чайковский
5
Путивцев
24
Гречишкин
9
Кожанов
19
Тищенко
28
Будковский
88
Алиев
19
Гармаш
19
Гармаш
88
Алиев
12
Идейе
7
Шевченко
7
Шевченко
12
Идейе
55
Ковалев
99
Ярошенко
99
Ярошенко
55
Ковалев
28
Будковский
19
Касьян
19
Касьян
28
Будковский
Остались в запасе
Динамо К
Мариуполь
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Остались в запасе
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Динамо К - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"2+2" 20:30 (прямая)
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