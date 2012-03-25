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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Динамо К
Мариуполь - Динамо К: обзор матча 25 марта 2012
Мариуполь
25.03.2012, воскресенье, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
38'
Б. Идейе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Динамо К
Травма
А. Ярмоленко
Замена
К. Корреа
️️️️
А. Алиев
Замена
В. Федотов
️️️️
Д. Кожанов
Замена
И. Тищенко
️️️️
К. Ярошенко
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Р. Фомин
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Милевский
Желтая карточка
И. Чайковский
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
Л. Аруна
️️️️
А. Мехмеди
Травма
О. Гусев
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Пас отдал
О. Вукоевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
27
Андриан Пуканыч
(К)
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
9
Денис Кожанов
ПП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
20
Олег Гусев
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
88
Александр Алиев
АП
14
Адмир Мехмеди
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
9
Ритварс Ругинс
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
3-1-5-1
12
Худжамов
2
Полянский
19
Невмывака
91
Бутко
4
Чайковский
99
Таргамадзе
27
Пуканыч
25
Виценец
99
Ярошенко
9
Кожанов
19
Фомин
4-1-2-1-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
3
Бетао
34
Хачериди
20
Гусев
5
Вукоевич
14
Мехмеди
7
Ярмоленко
88
Алиев
0
Милевский
12
Идейе
99
Ярошенко
19
Тищенко
19
Тищенко
99
Ярошенко
9
Кожанов
19
Федотов
19
Федотов
9
Кожанов
19
Фомин
28
Будковский
28
Будковский
19
Фомин
88
Алиев
77
Корреа
77
Корреа
88
Алиев
14
Мехмеди
25
Аруна
25
Аруна
14
Мехмеди
0
Милевский
19
Гармаш
19
Гармаш
0
Милевский
Остались в запасе
Мариуполь
Динамо К
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
Главный тренер
Игорь Леонов
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Мариуполь - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
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