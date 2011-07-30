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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Мариуполь
Днепр - Мариуполь: обзор матча 30 июля 2011
Днепр
30.07.2011, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Мариуполь
45'
Е. Чеберячко
49'
Е. Чеберячко
60'
Д. Олейник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Мариуполь
Желтая карточка
М. Ковалев
Замена
С. Шевчук
️️️️
А. Путивцев
Замена
С. Кравченко
️️️️
Е. Шахов
Замена
Матеус
️️️️
А. Антонов
ГОЛ! 3:0!
Д. Олейник
Замена
В. Денисов
️️️️
И. Стринич
Желтая карточка
С. Яворский
Замена
А. Пуканыч
️️️️
К. Ярошенко
ГОЛ! 2:0!
Е. Чеберячко
Пас отдал
Д. Кулаков
Замена
В. Федотов
️️️️
И. Тищенко
ГОЛ! 1:0!
Е. Чеберячко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
20
Жулиано
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
4-3-2-1
27
Лаштувка
15
Кулаков
14
Чеберячко
23
Стринич
5
Мандзюк
28
Шахов
29
Ротань
18
Боатенг
16
Олейник
20
Жулиано
69
Антонов
3-3-3-1
23
Бажан
91
Бутко
2
Полянский
13
Яворский
55
Ковалев
4
Чайковский
5
Путивцев
9
Кожанов
99
Ярошенко
19
Тищенко
19
Фомин
23
Стринич
29
Денисов
29
Денисов
23
Стринич
28
Шахов
14
Кравченко
14
Кравченко
28
Шахов
69
Антонов
99
Матеус
99
Матеус
69
Антонов
19
Тищенко
19
Федотов
19
Федотов
19
Тищенко
5
Путивцев
70
Шевчук
70
Шевчук
5
Путивцев
99
Ярошенко
27
Пуканыч
27
Пуканыч
99
Ярошенко
Остались в запасе
Днепр
Мариуполь
1
Антон Каниболоцкий
ВР
16
Андрей Русол
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
35
Богдан Шуст
ВР
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
16
Андрей Русол
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Днепр - Мариуполь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Днепр-Арена
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