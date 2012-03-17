Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Мариуполь
Ворскла - Мариуполь: обзор матча 17 марта 2012
Ворскла
17.03.2012, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
11'
Е. Селин
76'
А. Чичиков
79'
П. Ребенок
12'
Д. Кожанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Мариуполь
Замена
А. Западня
️️️️
П. Ребенок
Замена
А. Оберемко
️️️️
Р. Безус
ГОЛ! 3:1!
П. Ребенок
Пас отдал
А. Чичиков
Замена
В. Федотов
️️️️
И. Чайковский
ГОЛ! 2:1!
А. Чичиков
Пас отдал
А. Даллку
Замена
Р. Фомин
️️️️
Ф. Будковский
Желтая карточка
И. Чайковский
Желтая карточка
С. Яворский
Замена
С. Яворский
️️️️
В. Виценец
Желтая карточка
В. Виценец
Замена
А. Чичиков
️️️️
И. Кривошеенко
Желтая карточка
Й. Маркоски
Желтая карточка
С. Шевчук
Желтая карточка
Р. Безус
Желтая карточка
А. Даллку
16'
12'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кожанов
Пас отдал
Ф. Будковский
ГОЛ! 1:0!
Е. Селин
Пас отдал
А. Даллку
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
70
Сергей Шевчук
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
9
Денис Кожанов
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
3-2-3-1-1
51
Казаков
4
Даллку
78
Курилов
17
Чеснаков
33
Селин
11
Будник
90
Безус
82
Ребенок
32
Красноперов
10
Маркоски
11
Кривошеенко
4-1-4-1
12
Худжамов
91
Бутко
32
Ищенко
19
Невмывака
70
Шевчук
4
Чайковский
9
Кожанов
25
Виценец
99
Ярошенко
99
Таргамадзе
28
Будковский
90
Безус
9
Оберемко
9
Оберемко
90
Безус
11
Кривошеенко
18
Чичиков
18
Чичиков
11
Кривошеенко
82
Ребенок
14
Западня
14
Западня
82
Ребенок
25
Виценец
13
Яворский
13
Яворский
25
Виценец
4
Чайковский
19
Федотов
19
Федотов
4
Чайковский
28
Будковский
19
Фомин
19
Фомин
28
Будковский
Остались в запасе
Ворскла
Мариуполь
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Ворскла - Мариуполь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
Новости команд
Все
Ворскла
Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+