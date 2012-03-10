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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Шахтер
Мариуполь - Шахтер: обзор матча 10 марта 2012
Мариуполь
10.03.2012, суббота, 16:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
69'
К. Ярошенко
7'
Т. Хюбшман
55'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Шахтер
Желтая карточка
А. Пуканыч
Травма
Д. Невмывака
Замена
С. Яворский
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
А. Полянский
Желтая карточка
В. Кобин
Замена
Д. Коста
️️️️
Илсиньо
Замена
Р. Ругинс
️️️️
В. Федотов
Замена
А. Пуканыч
️️️️
И. Чайковский
ГОЛ! 1:2!
К. Ярошенко
Пас отдал
В. Федотов
Желтая карточка
С. Кривцов
Желтая карточка
В. Федотов
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Ф. Будковский
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Травма
В. Федотов
Замена
Л. Адриано
️️️️
Эдуардо
Желтая карточка
Эдуардо
Травма
Эдуардо
Травма
Виллиан
ГОЛ! 0:1!
Т. Хюбшман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
70
Сергей Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
2
Алексей Полянский
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ЛЗ
13
Вячеслав Шевчук
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ПЗ
77
Илсиньо
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
5
Фернандиньо
РФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
9
Ритварс Ругинс
ЦП
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-1-4-1
12
Худжамов
70
Шевчук
19
Невмывака
32
Ищенко
91
Бутко
4
Чайковский
19
Тищенко
99
Ярошенко
19
Федотов
2
Полянский
28
Будковский
4-3-1-2
30
Пятов
27
Кривцов
13
Шевчук
44
Ракицкий
14
Кобин
3
Хюбшман
22
Мхитарян
77
Илсиньо
10
Виллиан
5
Фернандиньо
9
Эдуардо
99
Ярошенко
13
Яворский
13
Яворский
99
Ярошенко
4
Чайковский
27
Пуканыч
27
Пуканыч
4
Чайковский
19
Федотов
9
Ругинс
9
Ругинс
19
Федотов
10
Виллиан
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Виллиан
77
Илсиньо
11
Коста
11
Коста
77
Илсиньо
9
Эдуардо
4
Адриано
4
Адриано
9
Эдуардо
Остались в запасе
Мариуполь
Шахтер
23
Игорь Бажан
ВР
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Игорь Леонов
35
Богдан Шуст
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Мариуполь - Шахтер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Ильичевец
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