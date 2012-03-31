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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Мариуполь
Заря - Мариуполь: обзор матча 31 марта 2012
Заря
31.03.2012, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Мариуполь
27'
Л. Идахор
45+2'
В. Вернидуб
7'
Р. Фомин
37'
В. Виценец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Мариуполь
Замена
С. Ференчак
️️️️
Д. Липартия
Желтая карточка
С. Яворский
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
И. Родич
Замена
К. Ярошенко
️️️️
А. Пуканыч
Желтая карточка
Д. Таргамадзе
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
Д. Невмывака
Замена
Я. Олейник
️️️️
Г. Ярмаш
Желтая карточка
Д. Кожанов
ГОЛ! 2:2!
В. Вернидуб
Пас отдал
Т. Шунич
+2
Желтая карточка
А. Полянский
Замена
И. Тищенко
️️️️
Р. Фомин
ГОЛ! 1:2!
В. Виценец
Желтая карточка
И. Галюза
Желтая карточка
Л. Идахор
ГОЛ! 1:1!
Л. Идахор
Пас отдал
Л. Идахор
Желтая карточка
И. Родич
ГОЛ! 0:1!
Р. Фомин
Пас отдал
Д. Кожанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
2
Илья Галюза
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
55
Иван Родич
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
32
Николай Ищенко
ЦП
9
Денис Кожанов
ПП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
18
Сергей Ференчак
ЦП
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
4-3-1-2
30
Козаченко
12
Игнатьевич
44
Шунич
15
Вернидуб
16
Ярмаш
2
Галюза
35
Грицай
6
Каменюка
55
Родич
11
Идахор
13
Липартия
3-1-5-1
12
Худжамов
91
Бутко
2
Полянский
19
Невмывака
4
Чайковский
9
Кожанов
27
Пуканыч
25
Виценец
32
Ищенко
99
Таргамадзе
19
Фомин
55
Родич
10
Хомченовский
10
Хомченовский
55
Родич
16
Ярмаш
33
Олейник
33
Олейник
16
Ярмаш
13
Липартия
18
Ференчак
18
Ференчак
13
Липартия
27
Пуканыч
99
Ярошенко
99
Ярошенко
27
Пуканыч
19
Фомин
19
Тищенко
19
Тищенко
19
Фомин
9
Кожанов
28
Будковский
28
Будковский
9
Кожанов
Остались в запасе
Заря
Мариуполь
12
Виталий Постранский
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Заря - Мариуполь
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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