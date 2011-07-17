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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Мариуполь
Арсенал - Мариуполь: обзор матча 17 июля 2011
Арсенал
17.07.2011, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Мариуполь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Мариуполь
Желтая карточка
Ф. Шоава
Замена
С. Самодин
️️️️
И. Мазилу
Замена
А. Касьян
️️️️
Р. Фомин
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Кобахидзе
Замена
А. Ковпак
️️️️
М. Шацких
Замена
В. Федотов
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
А. Полянский
Желтая карточка
А. Хомин
Замена
И. Тищенко
️️️️
А. Пуканыч
Желтая карточка
Б. Бутко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
35
Александр Грицай
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Арсенал
37
Владислав Чангелия
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
3-5-1-1
12
Боровик
44
Симоненко
14
Полевой
6
Шоава
30
Кобахидзе
16
Шацких
90
Богданов
4
Хомин
11
Старгородский
35
Грицай
7
Мазилу
4-1-4-1
23
Бажан
91
Бутко
2
Полянский
19
Невмывака
55
Ковалев
4
Чайковский
27
Пуканыч
99
Ярошенко
70
Шевчук
9
Кожанов
19
Фомин
30
Кобахидзе
13
Миколюнас
13
Миколюнас
30
Кобахидзе
7
Мазилу
22
Самодин
22
Самодин
7
Мазилу
16
Шацких
39
Ковпак
39
Ковпак
16
Шацких
27
Пуканыч
19
Тищенко
19
Тищенко
27
Пуканыч
9
Кожанов
19
Федотов
19
Федотов
9
Кожанов
19
Фомин
19
Касьян
19
Касьян
19
Фомин
Остались в запасе
Арсенал
Мариуполь
37
Владислав Чангелия
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
35
Богдан Шуст
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Остались в запасе
37
Владислав Чангелия
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Арсенал - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
имени Банникова
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2025.02.13 08:05
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Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
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2021.12.17 09:53
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