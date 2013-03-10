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    Павел Щедраков - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Павел
    Фамилия Щедраков
    Команда Десна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1985 (38 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 22 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2013 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:0 Говерла (Ужгород)
    18.05.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Волынь (Луцк)
    12.05.2013 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 3:0 Говерла (Ужгород)
    03.05.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Карпаты (Львов)
    27.04.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:3 Арсенал (Киев)
    14.04.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:0 Металлург (Запорожье)
    72'
    07.04.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:2 Говерла (Ужгород)
    30.03.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Мариуполь (Мариуполь)
    18.03.2013 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Говерла (Ужгород)
    33'
    10.03.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Днепр (Днепр)
    03.03.2013 1' -90' Заря (Луганск) 2:1 Говерла (Ужгород)
    90'
    30.11.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:4 Динамо (Киев)
    24.11.2012 1' -90' Шахтер (Донецк) 5:1 Говерла (Ужгород)
    17.11.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Черноморец (Одесса)
    09.11.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Ворскла (Полтава)
    04.11.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 2:1 Говерла (Ужгород)
    27.10.2012 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    21.10.2012 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:1 Говерла (Ужгород)
    25.08.2012 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:0 Говерла (Ужгород)
    11.08.2012 1' -90' Днепр (Днепр) 4:1 Говерла (Ужгород)
    63' 90'
    03.08.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Заря (Луганск)
    27.07.2012 1' -90' Динамо (Киев) 3:1 Говерла (Ужгород)
    21.07.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:3 Шахтер (Донецк)
    14.07.2012 1' -90' Черноморец (Одесса) 3:2 Говерла (Ужгород)
    47'
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