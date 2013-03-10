Павел Щедраков - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Щедраков
|Команда
|Десна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1985 (38 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Щедраков
|Команда
|Десна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1985 (38 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|22
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2013
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|18.05.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|12.05.2013
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|03.05.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|27.04.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Арсенал (Киев)
|14.04.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:0
|Металлург (Запорожье)
|72'
|07.04.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Говерла (Ужгород)
|30.03.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.03.2013
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|33'
|10.03.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|03.03.2013
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|90'
|30.11.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:4
|Динамо (Киев)
|24.11.2012
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|5:1
|Говерла (Ужгород)
|17.11.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|09.11.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|04.11.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|25.08.2012
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|11.08.2012
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|63' 90'
|03.08.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Заря (Луганск)
|27.07.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|21.07.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Шахтер (Донецк)
|14.07.2012
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|3:2
|Говерла (Ужгород)
|47'