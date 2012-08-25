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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Говерла
Мариуполь - Говерла: обзор матча 25 августа 2012
Мариуполь
25.08.2012, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Говерла
58'
Д. Гречишкин
85'
В. Федотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Говерла
Замена
С. Яворский
️️️️
К. Ярошенко
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Б. Малишич
ГОЛ! 2:0!
В. Федотов
85'
Замена
А. Пуканыч
️️️️
Д. Таргамадзе
81'
80'
Замена
А. Сытник
️️️️
О. Мищенко
Замена
Д. Кожанов
️️️️
К. Кравченко
76'
65'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
В. Микуляк
59'
Замена
С. Балафас
️️️️
А. Едигарян
ГОЛ! 1:0!
Д. Гречишкин
58'
16'
Желтая карточка
В. Микуляк
15'
Желтая карточка
М. Райчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
99
Константин Ярошенко
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
37
Давид Одонкор
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЦЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
87
Артур Едигарян
ЛВ
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
77
Роберт Молнар
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
4-5-1
12
Худжамов
5
Путивцев
91
Бутко
32
Ищенко
33
Чижов
99
Таргамадзе
30
Окриашвили
24
Кравченко
19
Федотов
24
Гречишкин
99
Ярошенко
3-2-3-1-1
22
Бабенко
20
Допилка
13
Микуляк
3
Щедраков
34
Малишич
37
Одонкор
99
Мищенко
7
Райчевич
15
Трухин
87
Едигарян
8
Макаренко
99
Ярошенко
13
Яворский
13
Яворский
99
Ярошенко
99
Таргамадзе
27
Пуканыч
27
Пуканыч
99
Таргамадзе
24
Кравченко
9
Кожанов
9
Кожанов
24
Кравченко
99
Мищенко
9
Сытник
9
Сытник
99
Мищенко
87
Едигарян
25
Балафас
25
Балафас
87
Едигарян
13
Микуляк
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
13
Микуляк
Остались в запасе
Мариуполь
Говерла
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
77
Роберт Молнар
ЦП
1
Александр Надь
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
11
Станислав Печенкин
АП
Остались в запасе
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Остались в запасе
77
Роберт Молнар
ЦП
1
Александр Надь
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
11
Станислав Печенкин
АП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Мариуполь - Говерла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
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