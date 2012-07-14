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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Говерла
Черноморец - Говерла: обзор матча 14 июля 2012
Черноморец
14.07.2012, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Говерла
14'
Л. Матос
33'
Е. Елисеев (АГ)
44'
Л. Матос
52'
О. Мищенко
68'
М. Трухан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Говерла
Желтая карточка
С. Риера
89'
Замена
И. Бобко
️️️️
Л. Матос
89'
Замена
Т. Терроссо
️️️️
Э. Бакай
82'
77'
Замена
А. Тришович
️️️️
С. Печенкин
68'
ГОЛ! 3:2!
М. Трухан
Пас отдал
Д. Одонкор
63'
Замена
Д. Одонкор
️️️️
А. Сытник
Замена
А. Диденко
️️️️
Л. Бурдужан
59'
Желтая карточка
Л. Бурдужан
58'
56'
Желтая карточка
А. Гринченко
53'
Замена
А. Косырин
️️️️
О. Мищенко
52'
ГОЛ! 3:1!
О. Мищенко
47'
Желтая карточка
П. Щедраков
ГОЛ! 3:0!
Л. Матос
44'
Желтая карточка
Л. Матос
39'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Е. Елисеев
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Матос
Пас отдал
С. Политыло
14'
7'
Желтая карточка
М. Райчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
99
Сито Риера
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
19
Элис Бакай
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Говерла
1
Александр Надь
ВР
28
Николай Гибалюк
ЛЗ
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
35
Михаил Трухан
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
37
Давид Одонкор
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
17
Сергей Бойко
ЦП
16
Платон Свиридов
ЦП
10
Александр Косырин
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Безотосный
14
Фонтанелло
5
Бергер
3
Лео Матос
70
Минейро
77
Кутас
8
Ковальчук
89
Политыло
99
Риера
19
Бакай
31
Бурдужан
4-3-1-2
1
Надь
28
Гибалюк
13
Елисеев
3
Щедраков
29
Гринченко
99
Мищенко
8
Макаренко
7
Райчевич
11
Печенкин
35
Трухан
9
Сытник
19
Бакай
16
Терроссо
16
Терроссо
19
Бакай
3
Лео Матос
21
Бобко
21
Бобко
3
Лео Матос
31
Бурдужан
9
Диденко
9
Диденко
31
Бурдужан
9
Сытник
37
Одонкор
37
Одонкор
9
Сытник
11
Печенкин
8
Тришович
8
Тришович
11
Печенкин
99
Мищенко
10
Косырин
10
Косырин
99
Мищенко
Остались в запасе
Черноморец
Говерла
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
17
Сергей Бойко
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
16
Платон Свиридов
ЦП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
Остались в запасе
17
Сергей Бойко
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
16
Платон Свиридов
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Черноморец - Говерла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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