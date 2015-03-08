Дмитрий Трухин - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Трухин
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Трухин
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|15
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|88'
|23.05.2015
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|17.05.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|4:2
|Говерла (Ужгород)
|09.05.2015
|74' -90'
|Говерла (Ужгород)
|3:7
|Шахтер (Донецк)
|04.05.2015
|46' -90'
|Динамо (Киев)
|6:0
|Говерла (Ужгород)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Заря (Луганск)
|10.04.2015
|78' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|03.04.2015
|90' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:2
|Говерла (Ужгород)
|14.03.2015
|86' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|08.03.2015
|80' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|01.03.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Запорожье)
|05.12.2014
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|22.11.2014
|67' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|03.11.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|18.10.2014
|1' -77'
|Говерла (Ужгород)
|0:4
|Динамо (Киев)
|04.10.2014
|87' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|16.08.2014
|1' -59'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|08.08.2014
|1' -89'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|76'
|02.08.2014
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.07.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Карпаты (Львов)