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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлург
Говерла - Металлург: обзор матча 01 марта 2015
Говерла
01.03.2015, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Металлург
25'
В. Лисицкий (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлург
Замена
Т. Качараба
️️️️
А. Тудосе
81'
78'
Желтая карточка
В. Кулач
74'
Желтая карточка
М. Старцев
72'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
А. Цуриков
Замена
Д. Хлебас
️️️️
М. Шацких
64'
Замена
А. Полянский
️️️️
О. Герасимюк
60'
58'
Замена
С. Рудыка
️️️️
Н. Орелеси
54'
Замена
В. Гавриш
️️️️
Д. Юсов
50'
Желтая карточка
С. Балич
Желтая карточка
С. Акакпо
39'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Лисицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
8
Сергей Люлька
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
47
Валерий Гришин
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Александр Томах
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
15
Артур Кузнецов
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Надь
13
Коротецкий
33
Акакпо
6
Тудосе
8
Люлька
24
Федорив
47
Гришин
7
Герасимюк
16
Шацких
33
Мякушко
10
Фещук
3-2-2-3
1
Старцев
20
Пашаев
22
Лисицкий
78
Курилов
95
Кулинич
74
Балич
88
Орелеси
9
Цуриков
11
Лепа
28
Юсов
10
Кулач
6
Тудосе
33
Качараба
33
Качараба
6
Тудосе
7
Герасимюк
2
Полянский
2
Полянский
7
Герасимюк
16
Шацких
77
Хлебас
77
Хлебас
16
Шацких
9
Цуриков
18
Каплиенко
18
Каплиенко
9
Цуриков
28
Юсов
14
Гавриш
14
Гавриш
28
Юсов
88
Орелеси
9
Рудыка
9
Рудыка
88
Орелеси
Остались в запасе
Говерла
Металлург
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
15
Артур Кузнецов
ЦЗ
16
Тимофей Шеремета
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Александр Томах
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
Остались в запасе
15
Артур Кузнецов
ЦЗ
16
Тимофей Шеремета
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Александр Томах
Статистика матча Говерла - Металлург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Металлург
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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