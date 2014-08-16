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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Говерла
Металлист - Говерла: обзор матча 16 августа 2014
Металлист
16.08.2014, суббота, 22:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Говерла
70'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Говерла
85'
Замена
В. Панфилов
️️️️
В. Павленко
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
74'
ГОЛ! 1:0!
К. Хавьер
Пас отдал
В. Гоменюк
70'
66'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
М. Шацких
Замена
В. Гоменюк
️️️️
Д. Кулаков
63'
62'
Желтая карточка
С. Кузнецов
59'
Замена
В. Каверин
️️️️
Д. Трухин
51'
Желтая карточка
С. Люлька
Замена
Б. Шуст
️️️️
В. Дишленкович
46'
Замена
М. Торсильери
️️️️
С. Пшеничных
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
70
Жажа
ЦФ
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
16
Максим Шацких
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
3
Эверсон
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
17
Вячеслав Панфилов
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
3-2-3-1-1
81
Дишленкович
3
Вильягра
14
Кобин
24
Юссуф
19
Пшеничных
15
Кулаков
8
Эдмар
82
Ребенок
19
Торрес
10
Хавьер
70
Жажа
4-1-3-2
35
Коваль
33
Акакпо
6
Тудосе
28
Ягодинскис
8
Люлька
26
Павленко
16
Шацких
15
Трухин
4
Хомин
79
Кузнецов
10
Фещук
81
Дишленкович
35
Шуст
35
Шуст
81
Дишленкович
19
Пшеничных
6
Торсильери
6
Торсильери
19
Пшеничных
15
Кулаков
8
Гоменюк
8
Гоменюк
15
Кулаков
26
Павленко
17
Панфилов
17
Панфилов
26
Павленко
15
Трухин
24
Каверин
24
Каверин
15
Трухин
16
Шацких
7
Степанюк
7
Степанюк
16
Шацких
Остались в запасе
Металлист
Говерла
5
Александр Осман
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
3
Эверсон
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
Остались в запасе
5
Александр Осман
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
Остались в запасе
3
Эверсон
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
Статистика матча Металлист - Говерла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Говерла
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
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2017.01.08 10:44
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
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2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
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2016.05.14 17:21
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