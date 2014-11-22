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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Говерла
Днепр - Говерла: обзор матча 22 ноября 2014
Днепр
22.11.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Говерла
57'
Н. Калинич
60'
В. Каверин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Говерла
84'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
И. Глушицкий
Вторая желтая
Н. Калинич
83'
Замена
Матеус
️️️️
Б. Гама
68'
67'
Замена
Д. Трухин
️️️️
А. Хомин
60'
ГОЛ! 1:1!
В. Каверин
58'
Желтая карточка
А. Хомин
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
57'
46'
Замена
В. Каверин
️️️️
А. Тудосе
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Е. Шахов
46'
40'
Желтая карточка
Т. Качараба
Желтая карточка
Н. Калинич
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
4
Андрей Хомин
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
7
Руслан Степанюк
ОП
18
Николай Вечурко
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
55
Иван Родич
АП
24
Виталий Каверин
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
4-4-1-1
71
Бойко
2
Влад
23
Дуглас
3
Мазух
44
Федецкий
23
Канкава
28
Шахов
29
Ротань
16
Гама
22
Коноплянка
9
Калинич
3-2-3-1-1
35
Коваль
29
Глушицкий
6
Тудосе
2
Полянский
28
Ягодинскис
33
Качараба
4
Хомин
7
Райчевич
7
Герасимюк
33
Мякушко
31
Бурдужан
28
Шахов
11
Селезнев
11
Селезнев
28
Шахов
16
Гама
99
Матеус
99
Матеус
16
Гама
6
Тудосе
24
Каверин
24
Каверин
6
Тудосе
29
Глушицкий
7
Степанюк
7
Степанюк
29
Глушицкий
4
Хомин
15
Трухин
15
Трухин
4
Хомин
Остались в запасе
Днепр
Говерла
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
18
Николай Вечурко
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
55
Иван Родич
АП
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Остались в запасе
18
Николай Вечурко
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
55
Иван Родич
АП
10
Максим Фещук
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Днепр - Говерла
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
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Днепр
Говерла
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