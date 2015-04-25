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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Заря
Говерла - Заря: обзор матча 25 апреля 2015
Говерла
25.04.2015, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Заря
42'
С. Мякушко
83'
Ж. Любенович
90'
Д. Липартия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Заря
Желтая карточка
М. Райчевич
90'
+4
Замена
В. Каверин
️️️️
А. Хомин
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Липартия
Желтая карточка
М. Коваль
85'
83'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Любенович
Желтая карточка
О. Герасимюк
82'
Желтая карточка
А. Хомин
78'
Замена
М. Райчевич
️️️️
М. Фещук
75'
Замена
Т. Качараба
️️️️
С. Люлька
74'
68'
Замена
Д. Липартия
️️️️
И. Чайковский
Желтая карточка
В. Ягодинскис
57'
46'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Д. Хомченовский
46'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Р. Малиновский
ГОЛ! 1:0!
С. Мякушко
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
47
Валерий Гришин
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Максим Малышев
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Говерла
1
Александр Надь
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
4-3-1-2
35
Коваль
8
Люлька
28
Ягодинскис
33
Акакпо
6
Тудосе
47
Гришин
4
Хомин
7
Герасимюк
33
Мякушко
77
Хлебас
10
Фещук
4-2-2-1-1
1
Сантини
20
Караваев
39
Опанасенко
15
Вернидуб
79
Пилявский
4
Чайковский
17
Малышев
17
Малиновский
6
Каменюка
10
Хомченовский
28
Будковский
4
Хомин
24
Каверин
24
Каверин
4
Хомин
8
Люлька
33
Качараба
33
Качараба
8
Люлька
10
Фещук
7
Райчевич
7
Райчевич
10
Фещук
10
Хомченовский
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
10
Хомченовский
17
Малиновский
22
Любенович
22
Любенович
17
Малиновский
4
Чайковский
13
Липартия
13
Липартия
4
Чайковский
Остались в запасе
Говерла
Заря
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
1
Александр Надь
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
1
Александр Надь
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Говерла - Заря
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Авангард
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