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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Говерла
Заря - Говерла: обзор матча 04 октября 2014
Заря
04.10.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Говерла
58'
М. Малышев
76'
Ж. Любенович
26'
М. Шацких
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Говерла
87'
Замена
Д. Трухин
️️️️
М. Фещук
85'
Замена
В. Каверин
️️️️
М. Шацких
Замена
Д. Липартия
️️️️
Р. Малиновский
85'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Любенович
Пас отдал
М. Белый
76'
68'
Желтая карточка
Т. Качараба
Замена
М. Белый
️️️️
Н. Игнатьевич
65'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
П. Сегбефиа
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Малышев
58'
57'
Вторая желтая
В. Ягодинскис
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
48'
46'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
А. Полянский
33'
Желтая карточка
В. Ягодинскис
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Шацких
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
7
Олег Герасимюк
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
55
Иван Родич
АП
24
Виталий Каверин
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Шевченко
12
Игнатьевич
15
Вернидуб
79
Пилявский
20
Караваев
17
Малышев
6
Каменюка
17
Малиновский
9
Сегбефиа
10
Хомченовский
28
Будковский
3-2-2-1-1
35
Коваль
2
Полянский
33
Качараба
33
Акакпо
28
Ягодинскис
8
Люлька
7
Герасимюк
16
Шацких
33
Мякушко
10
Фещук
12
Игнатьевич
29
Белый
29
Белый
12
Игнатьевич
9
Сегбефиа
22
Любенович
22
Любенович
9
Сегбефиа
17
Малиновский
13
Липартия
13
Липартия
17
Малиновский
16
Шацких
24
Каверин
24
Каверин
16
Шацких
2
Полянский
7
Степанюк
7
Степанюк
2
Полянский
10
Фещук
15
Трухин
15
Трухин
10
Фещук
Остались в запасе
Заря
Говерла
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
55
Иван Родич
АП
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Говерла
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Славутич-Арена
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