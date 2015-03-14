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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлист
Говерла - Металлист: обзор матча 14 марта 2015
Говерла
14.03.2015, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Металлист
62'
В. Ягодинскис
70'
М. Фещук
39'
Каядо
72'
В. Приёмов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлист
87'
Замена
А. Осман
️️️️
Каядо
Замена
Д. Трухин
️️️️
С. Мякушко
86'
Замена
Д. Хлебас
️️️️
С. Люлька
80'
72'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Приёмов
ГОЛ! 2:1!
М. Фещук
Пас отдал
М. Шацких
70'
ГОЛ! 1:1!
В. Ягодинскис
Пас отдал
Л. Аруна
62'
Замена
О. Герасимюк
️️️️
В. Гришин
52'
Желтая карточка
И. Коротецкий
44'
39'
ГОЛ! 0:1!
Каядо
Пас отдал
К. Ковальчук
Желтая карточка
И. Глушицкий
31'
29'
Желтая карточка
Н. Ищенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
47
Валерий Гришин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
88
Каядо
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Металлист
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
54
Алексей Ковтун
ЦЗ
42
Егор Чегурко
ЛП
43
Юрий Ткачук
ОП
53
Сергей Сизый
ЦП
86
Владимир Барилко
ЦФ
3-2-3-1-1
35
Коваль
29
Глушицкий
13
Коротецкий
33
Акакпо
8
Люлька
28
Ягодинскис
47
Гришин
16
Шацких
25
Аруна
33
Мякушко
10
Фещук
3-2-2-3
23
Погорелый
32
Ищенко
30
Булят
33
Селин
6
Довгий
8
Ковальчук
10
Бойчук
21
Бобко
88
Каядо
80
Приёмов
41
Беседин
47
Гришин
7
Герасимюк
7
Герасимюк
47
Гришин
33
Мякушко
15
Трухин
15
Трухин
33
Мякушко
8
Люлька
77
Хлебас
77
Хлебас
8
Люлька
88
Каядо
5
Осман
5
Осман
88
Каядо
Остались в запасе
Говерла
Металлист
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
1
Александр Надь
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
86
Владимир Барилко
ЦФ
53
Сергей Сизый
ЦП
54
Алексей Ковтун
ЦЗ
1
Денис Сидоренко
ВР
42
Егор Чегурко
ЛП
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
1
Александр Надь
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Остались в запасе
86
Владимир Барилко
ЦФ
53
Сергей Сизый
ЦП
54
Алексей Ковтун
ЦЗ
1
Денис Сидоренко
ВР
42
Егор Чегурко
ЛП
43
Юрий Ткачук
ОП
Статистика матча Говерла - Металлист
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Говерла
Металлист
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
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6
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2019.11.29 19:24
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2017.01.08 10:44
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2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
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Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
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