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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Говерла
Ворскла - Говерла: обзор матча 08 марта 2015
Ворскла
08.03.2015, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Говерла
30'
С. Люлька (АГ)
74'
А. Громов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Говерла
Замена
А. Ковпак
️️️️
Й. Маркоски
90'
+1
Замена
Е. Будник
️️️️
С. Турсунов
84'
82'
Желтая карточка
А. Тудосе
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Шиндер
82'
80'
Замена
Д. Трухин
️️️️
В. Гришин
ГОЛ! 2:0!
А. Громов
Пас отдал
С. Турсунов
74'
72'
Замена
Д. Хлебас
️️️️
Л. Аруна
33'
Замена
В. Акимов
️️️️
С. Люлька
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Люлька
30'
Желтая карточка
В. Чеснаков
29'
27'
Желтая карточка
И. Глушицкий
Желтая карточка
А. Громов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
47
Валерий Гришин
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
24
Олег Баранник
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
3
Михаил Пыско
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
3-2-1-2-2
31
Богуш
17
Чеснаков
4
Даллку
30
Симинин
3
Ткачук
23
Сапай
69
Дедечко
10
Маркоски
17
Турсунов
7
Шиндер
28
Громов
3-2-2-1-1
35
Коваль
29
Глушицкий
33
Качараба
33
Акакпо
28
Ягодинскис
8
Люлька
47
Гришин
25
Аруна
33
Мякушко
10
Фещук
17
Турсунов
11
Будник
11
Будник
17
Турсунов
7
Шиндер
24
Баранник
24
Баранник
7
Шиндер
10
Маркоски
39
Ковпак
39
Ковпак
10
Маркоски
8
Люлька
89
Акимов
89
Акимов
8
Люлька
47
Гришин
15
Трухин
15
Трухин
47
Гришин
25
Аруна
77
Хлебас
77
Хлебас
25
Аруна
Остались в запасе
Ворскла
Говерла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
3
Михаил Пыско
ЦЗ
1
Александр Надь
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Остались в запасе
3
Михаил Пыско
ЦЗ
1
Александр Надь
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Говерла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Скрипак
(Киев)
Стадион:
Ворскла
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