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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Карпаты
Говерла - Карпаты: обзор матча 27 июля 2014
Говерла
27.07.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Карпаты
15'
М. Шацких
78'
А. Тудосе
61'
Т. Пучковский
74'
Г. Балажиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Карпаты
Желтая карточка
М. Райчевич
90'
+3
Замена
В. Панфилов
️️️️
Р. Степанюк
90'
+2
88'
Красная карточка
М. Даушвили
85'
Замена
М. Марусич
️️️️
Т. Пучковский
82'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
ГОЛ! 2:2!
А. Тудосе
78'
76'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
76'
Замена
М. Даушвили
️️️️
Я. Мартынюк
74'
ГОЛ! 1:2!
Г. Балажиц
Желтая карточка
А. Хомин
72'
61'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пучковский
Пас отдал
И. Худобяк
60'
Замена
Д. Кожанов
️️️️
А. Чачуа
Замена
М. Райчевич
️️️️
О. Герасимюк
52'
22'
Желтая карточка
И. Худобяк
ГОЛ! 1:0!
М. Шацких
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
3
Эверсон
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
4
Андрей Хомин
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
70
Иван Лобай
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
22
Тарас Пучковский
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Николай Вечурко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
17
Вячеслав Панфилов
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
4-1-4-1
1
Надь
8
Люлька
33
Акакпо
6
Тудосе
3
Эверсон
7
Степанюк
4
Хомин
15
Трухин
16
Шацких
7
Герасимюк
10
Фещук
3-3-3-1
31
Ильющенков
70
Лобай
6
Балажиц
4
Гитченко
11
Мирошниченко
9
Мартынюк
19
Ксенз
22
Пучковский
32
Голодюк
16
Худобяк
8
Чачуа
7
Степанюк
17
Панфилов
17
Панфилов
7
Степанюк
7
Герасимюк
7
Райчевич
7
Райчевич
7
Герасимюк
22
Пучковский
14
Марусич
14
Марусич
22
Пучковский
9
Мартынюк
20
Даушвили
20
Даушвили
9
Мартынюк
8
Чачуа
9
Кожанов
9
Кожанов
8
Чачуа
Остались в запасе
Говерла
Карпаты
24
Виталий Каверин
ЦФ
18
Николай Вечурко
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
18
Николай Вечурко
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Говерла - Карпаты
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Авангард
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