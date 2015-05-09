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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Шахтер
Говерла - Шахтер: обзор матча 09 мая 2015
Говерла
09.05.2015, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 7
Завершен
Шахтер
41'
Д. Хлебас
47'
Д. Хлебас
54'
С. Мякушко
1'
А. Гладкий
13'
Д. Коста
18'
А. Гладкий
64'
Я. Ракицкий
76'
Л. Адриано
78'
Т. Степаненко
90'
А. Тейшейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Шахтер
90'
ГОЛ с пенальти! 3:7!
А. Тейшейра
83'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Замена
В. Лухтанов
️️️️
С. Акакпо
80'
78'
ГОЛ! 3:6!
Т. Степаненко
76'
ГОЛ! 3:5!
Л. Адриано
Пас отдал
В. Коваленко
Замена
Д. Трухин
️️️️
М. Райчевич
74'
73'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Марлос
69'
Желтая карточка
Л. Адриано
Желтая карточка
М. Райчевич
69'
64'
ГОЛ! 3:4!
Я. Ракицкий
Пас отдал
Д. Срна
Желтая карточка
Т. Качараба
60'
58'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 3:3!
С. Мякушко
54'
ГОЛ! 2:3!
Д. Хлебас
47'
46'
Замена
Дентиньо
️️️️
В. Шевчук
ГОЛ! 1:3!
Д. Хлебас
Пас отдал
С. Мякушко
41'
Замена
В. Каверин
️️️️
В. Ягодинскис
22'
18'
ГОЛ! 0:3!
А. Гладкий
Пас отдал
Д. Коста
13'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Гладкий
Пас отдал
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
7
Мирко Райчевич
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Говерла
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
12
Мирослав Бонь
ЦП
96
Юрий Тома
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
55
Иван Родич
АП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
3-2-1-1-2
35
Коваль
2
Шимич
33
Качараба
28
Ягодинскис
8
Люлька
33
Акакпо
7
Райчевич
33
Мякушко
77
Хлебас
10
Фещук
4-1-1-3-1
30
Пятов
33
Срна
27
Кривцов
44
Ракицкий
13
Шевчук
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Тейшейра
11
Коста
20
Гладкий
28
Ягодинскис
24
Каверин
24
Каверин
28
Ягодинскис
33
Акакпо
95
Лухтанов
95
Лухтанов
33
Акакпо
7
Райчевич
15
Трухин
15
Трухин
7
Райчевич
13
Шевчук
31
Дентиньо
31
Дентиньо
13
Шевчук
10
Марлос
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Марлос
11
Коста
4
Адриано
4
Адриано
11
Коста
Остались в запасе
Говерла
Шахтер
12
Мирослав Бонь
ЦП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
96
Юрий Тома
ЦП
55
Иван Родич
АП
29
Богдан Сарнавский
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
12
Мирослав Бонь
ЦП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
96
Юрий Тома
ЦП
55
Иван Родич
АП
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Говерла - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Авангард
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