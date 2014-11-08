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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлург
Говерла - Металлург: обзор матча 08 ноября 2014
Говерла
08.11.2014, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
6'
С. Мякушко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлург
90'
+3
Желтая карточка
Г. Нельсон
Желтая карточка
Р. Степанюк
90'
+1
Желтая карточка
М. Коваль
89'
Желтая карточка
С. Люлька
85'
Замена
А. Хомин
️️️️
О. Герасимюк
83'
76'
Замена
Габриэль
️️️️
Н. Морозюк
Замена
Р. Степанюк
️️️️
М. Райчевич
70'
Желтая карточка
М. Райчевич
66'
59'
Желтая карточка
К. Макридис
Замена
И. Родич
️️️️
Л. Бурдужан
52'
46'
Замена
Александре
️️️️
В. Прийма
41'
Желтая карточка
Э. Соболь
Желтая карточка
М. Шацких
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Мякушко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
7
Олег Герасимюк
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
55
Иван Родич
АП
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
37
Габриэль
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
14
Александре
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
3-2-3-1-1
35
Коваль
2
Полянский
28
Ягодинскис
33
Акакпо
8
Люлька
6
Тудосе
7
Герасимюк
7
Райчевич
16
Шацких
33
Мякушко
31
Бурдужан
4-1-4-1
13
Бандура
4
Прийма
44
Чечер
23
Соболь
5
Путивцев
55
Нойок
6
Морозюк
19
Федотов
8
Нельсон
10
Лазич
13
Макридис
7
Райчевич
7
Степанюк
7
Степанюк
7
Райчевич
7
Герасимюк
4
Хомин
4
Хомин
7
Герасимюк
31
Бурдужан
55
Родич
55
Родич
31
Бурдужан
6
Морозюк
37
Габриэль
37
Габриэль
6
Морозюк
4
Прийма
14
Александре
14
Александре
4
Прийма
Остались в запасе
Говерла
Металлург
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Говерла - Металлург
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Говерла
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2019.04.02 09:01
14
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