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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Динамо К
Говерла - Динамо К: обзор матча 18 октября 2014
Говерла
18.10.2014, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 4
Завершен
Динамо К
11'
А. Кравец
41'
С. Сидорчук
47'
Д. Ленс
79'
О. Гусев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Динамо К
79'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
О. Гусев
Желтая карточка
С. Акакпо
78'
Замена
Н. Вечурко
️️️️
Д. Трухин
77'
71'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Кравец
Замена
М. Райчевич
️️️️
А. Полянский
66'
Замена
С. Акакпо
️️️️
А. Хомин
62'
59'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
58'
Замена
Р. Безус
️️️️
Ю. Бельханда
56'
Желтая карточка
Д. Ленс
47'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ленс
Пас отдал
А. Ярмоленко
41'
ГОЛ! 0:2!
С. Сидорчук
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Кравец
Пас отдал
С. Сидорчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Андрей Хомин
ПЗ
15
Дмитрий Трухин
ЛП
7
Руслан Степанюк
ОП
2
Алексей Полянский
ОП
16
Максим Шацких
(К)
ЦП
7
Олег Герасимюк
ПП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
44
Мигель Велозу
ЛЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ОП
37
Сергей Рыбалка
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Говерла
33
Серж Акакпо
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
18
Николай Вечурко
ЦП
27
Роберт Гегедош
ЦП
12
Мирослав Бонь
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
55
Иван Родич
АП
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-2-3-1
22
Бабенко
29
Глушицкий
6
Тудосе
33
Качараба
4
Хомин
7
Степанюк
2
Полянский
15
Трухин
16
Шацких
7
Герасимюк
31
Бурдужан
4-2-1-2-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
15
Драгович
21
Вида
44
Велозу
8
Сидорчук
37
Рыбалка
20
Бельханда
7
Ярмоленко
17
Ленс
11
Кравец
15
Трухин
18
Вечурко
18
Вечурко
15
Трухин
4
Хомин
33
Акакпо
33
Акакпо
4
Хомин
2
Полянский
7
Райчевич
7
Райчевич
2
Полянский
20
Бельханда
90
Безус
90
Безус
20
Бельханда
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
11
Кравец
91
Теодорчик
91
Теодорчик
11
Кравец
Остались в запасе
Говерла
Динамо К
27
Роберт Гегедош
ЦП
12
Мирослав Бонь
ЦП
26
Владислав Павленко
ОП
55
Иван Родич
АП
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
27
Роберт Гегедош
ЦП
12
Мирослав Бонь
ЦП
26
Владислав Павленко
ОП
55
Иван Родич
АП
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Говерла - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Авангард
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