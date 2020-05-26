Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Боян Малишич - статистика

Завершил карьеру
14 января 1985 (41)
#34 | Защитник
184 см
Сербия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Говерла
23
1
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Ворскла
3 : 0
26.05.2013
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Говерла
1 : 1
18.05.2013
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Кривбасс
3 : 0
12.05.2013
Говерла
1' - 59'
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Говерла
2 : 1
03.05.2013
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 3
27.04.2013
Арсенал
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
2 : 1
20.04.2013
Говерла
1' - 90'
36'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
1 : 1
30.03.2013
Мариуполь
1' - 90'
59'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Металлист
1 : 0
18.03.2013
Говерла
1' - 90'
68'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Говерла
0 : 1
10.03.2013
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Заря
2 : 1
03.03.2013
Говерла
1' - 90'
66'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Говерла
2 : 4
30.11.2012
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Шахтер
5 : 1
24.11.2012
Говерла
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Говерла
1 : 1
09.11.2012
Ворскла
1' - 90'
5'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Волынь
2 : 1
04.11.2012
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Говерла
1 : 1
27.10.2012
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Карпаты
1 : 1
21.10.2012
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Арсенал
2 : 0
06.10.2012
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Говерла
2 : 1
30.09.2012
Металлург
1' - 90'
86'
65'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Металлург
1 : 1
16.09.2012
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Говерла
2 : 1
31.08.2012
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Мариуполь
2 : 0
25.08.2012
Говерла
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Говерла
0 : 3
18.08.2012
Металлист
1' - 90'
47'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Днепр
4 : 1
11.08.2012
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Говерла
0 : 1
03.08.2012
Заря
1' - 39'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо К
3 : 1
27.07.2012
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Говерла
1 : 3
21.07.2012
Шахтер
1' - 90'
Главные новости
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
4
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
2
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+