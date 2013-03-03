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    Боян Малишич - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Боян
    Фамилия Малишич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1985 (38 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 23 1 0 9 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2013 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:0 Говерла (Ужгород)
    18.05.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Волынь (Луцк)
    12.05.2013 1' -59' Кривбасс (Кривой Рог) 3:0 Говерла (Ужгород)
    03.05.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:1 Карпаты (Львов)
    27.04.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:3 Арсенал (Киев)
    20.04.2013 1' -90' Металлург (Донецк) 2:1 Говерла (Ужгород)
    36'
    30.03.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Мариуполь (Мариуполь)
    59'
    18.03.2013 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Говерла (Ужгород)
    68'
    10.03.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Днепр (Днепр)
    03.03.2013 1' -90' Заря (Луганск) 2:1 Говерла (Ужгород)
    66'
    30.11.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:4 Динамо (Киев)
    24.11.2012 1' -90' Шахтер (Донецк) 5:1 Говерла (Ужгород)
    90'
    09.11.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Ворскла (Полтава)
    5'
    04.11.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 2:1 Говерла (Ужгород)
    27.10.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    21.10.2012 1' -90' Карпаты (Львов) 1:1 Говерла (Ужгород)
    06.10.2012 1' -90' Арсенал (Киев) 2:0 Говерла (Ужгород)
    30.09.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Металлург (Донецк)
    86' 65'
    16.09.2012 1' -90' Металлург (Запорожье) 1:1 Говерла (Ужгород)
    31.08.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Таврия (Симферополь)
    25.08.2012 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:0 Говерла (Ужгород)
    90'
    18.08.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:3 Металлист (Харьков)
    47'
    11.08.2012 1' -90' Днепр (Днепр) 4:1 Говерла (Ужгород)
    03.08.2012 1' -39' Говерла (Ужгород) 0:1 Заря (Луганск)
    27.07.2012 1' -90' Динамо (Киев) 3:1 Говерла (Ужгород)
    21.07.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:3 Шахтер (Донецк)
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