|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|23
|1
|0
|9
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2013
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|18.05.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|12.05.2013
|1' -59'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|03.05.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|27.04.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Арсенал (Киев)
|20.04.2013
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|36'
|30.03.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|59'
|18.03.2013
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|68'
|10.03.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|03.03.2013
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|66'
|30.11.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:4
|Динамо (Киев)
|24.11.2012
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|5:1
|Говерла (Ужгород)
|90'
|09.11.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|5'
|04.11.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.10.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|21.10.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|06.10.2012
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|30.09.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Металлург (Донецк)
|86' 65'
|16.09.2012
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|31.08.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|25.08.2012
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|90'
|18.08.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:3
|Металлист (Харьков)
|47'
|11.08.2012
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|03.08.2012
|1' -39'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Заря (Луганск)
|27.07.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|21.07.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Шахтер (Донецк)