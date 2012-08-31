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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Таврия
Говерла - Таврия: обзор матча 31 августа 2012
Говерла
31.08.2012, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Таврия
13'
О. Мищенко
36'
Д. Одонкор
90+5'
М. Калиниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Таврия
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Калиниченко
Пас отдал
М. Любичич
Желтая карточка
Д. Бабенко
90'
+4
Замена
Е. Меликян
️️️️
Д. Одонкор
88'
Замена
В. Микуляк
️️️️
С. Печенкин
85'
Замена
С. Тодоров
️️️️
О. Мищенко
76'
47'
Желтая карточка
Ю. Путраш
46'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Ю. Габовда
38'
Желтая карточка
М. Любичич
ГОЛ! 2:0!
Д. Одонкор
Пас отдал
Д. Трухин
36'
25'
Замена
М. Фещук
️️️️
А. Шиндер
ГОЛ! 1:0!
О. Мищенко
Пас отдал
С. Печенкин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
37
Давид Одонкор
ЦЗ
87
Артур Едигарян
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
13
Евгений Елисеев
ЛВ
25
Сотириос Балафас
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
8
Евгений Макаренко
ЦФ
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
15
Селио
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
27
Гомес
ОП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
77
Роберт Молнар
ЦП
99
Светослав Тодоров
ЦФ
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
4-3-2-1
22
Бабенко
37
Одонкор
87
Едигарян
37
Бордиян
34
Малишич
25
Балафас
99
Мищенко
15
Трухин
13
Елисеев
11
Печенкин
8
Макаренко
3-1-4-2
13
Кахриман
15
Селио
5
Езерский
40
Путраш
27
Гомес
29
Любичич
9
Назаренко
13
Свенссон
25
Калиниченко
7
Шиндер
19
Габовда
99
Мищенко
99
Тодоров
99
Тодоров
99
Мищенко
37
Одонкор
21
Меликян
21
Меликян
37
Одонкор
11
Печенкин
13
Микуляк
13
Микуляк
11
Печенкин
19
Габовда
30
Гуменюк
30
Гуменюк
19
Габовда
7
Шиндер
10
Фещук
10
Фещук
7
Шиндер
Остались в запасе
Говерла
Таврия
77
Роберт Молнар
ЦП
1
Александр Надь
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
77
Роберт Молнар
ЦП
1
Александр Надь
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Статистика матча Говерла - Таврия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Говерла
Таврия
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2023.04.11 17:36
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2022.03.02 15:22
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Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
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