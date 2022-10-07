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Иван Новосельцев
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Как сыграют «Спартак», «Динамо», «Краснодар»? Смотрите матчи РПЛ бесплатно с бонусом в 17000 рублей
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13:38
Аршавин: «Сочи» не нужно было продлевать контракт с Нобоа»
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Иван Новосельцев - новости
#99 | Защитник
Имя
Иван
Отчество
Евгеньевич
Фамилия
Новосельцев
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
25 августа 1991 (31 год)
Рост
190
Вес
80
Стоимость:
€ 600
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
20 января
21:51
Видео
Новосельцев создал собственный музыкальный проект
2
7 октября 2022
11:54
Новосельцев не собирается завершать карьеру. Экс-игрок «Зенита» попробует найти клуб зимой
12 сентября 2022
16:57
Агент Новосельцева прокомментировал новость о завершении карьеры своего клиента
16:37
Экс-защитник «Зенита» Новосельцев собирается завершить карьеру (Metaratings)
2
8 сентября 2022
19:02
Агент Новосельцева заявил, что сегодня может наступить ясность с новым клубом защитника
24 августа 2022
16:29
30-летний бывший защитник «Зенита» и сборной России перешел в медийную команду
4
12 августа 2022
07:24
Экс-игрок сборной России Новосельцев возглавит медийную команду
29 июля 2022
13:23
Экс-защитник «Зенита» и «Ростова» Новосельцев отказал чемпиону Румынии
3
11 мая 2022
12:43
У Новосельцева есть варианты в Турции и России. Его приоритет – зарубежье
3
24 апреля 2022
09:48
У Новосельцева есть предложение из Турции
1
12 апреля 2022
18:18
Агент Новосельцева подтвердил скорый уход игрока из «Арсенала»
17:21
Новосельцев расторг контракт с «Арсеналом» после конфликта с президентом клуба (Sport24)
5
6 марта 2022
12:47
Бейл, Костанца, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Новосельцев, Деспотович сыграют у гостей
1
1 ноября 2021
10:30
Новосельцев: «В РПЛ удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь»
10
31 октября 2021
16:01
Смольников, Новосельцев, Хлусевич выйдут с первых минут у «Арсенала»; Терехов, Прохин, Нобоа – в старте «Сочи»
2 октября 2021
17:55
Смольников, Новосельцев, Степанов – в основе «Арсенала» на матч с «Химками»; Идову, Глушаков, Мирзов выйдут у гостей
19 сентября 2021
15:35
Нигматуллин, Козлов, Бумаль сыграют с первых минут у «Нижнего Новгорода»; Новосельцев, Степанов, Ткачев – в основе «Арсенала»
12 сентября 2021
13:06
Новосельцев, Степанов, Ткачев выйдут в старте «Арсенала»; Зайнутдинов, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА
3
24 июля 2021
19:04
Рыбчинский, Магкеев, Куликов – в старте «Локомотива» на игру с «Арсеналом»; Смольников, Новосельцев, Сокол – в основе туляков
3
3 июля 2021
08:25
Фото
Новосельцев стал игроком тульского «Арсенала»
3
28 июня 2021
18:10
«Сочи» объявил об уходе Новосельцева
4
26 июня 2021
12:57
Новосельцев близок к переходу в «Арсенал»
3
25 июня 2021
16:42
Sport24: Новосельцев покинет «Сочи»
6
21 апреля 2021
14:58
Агент Артемов: «Заболотный и Новосельцев хотят продлить контракты с «Сочи»
2
6 апреля 2021
16:23
Новосельцев и Жоаозиньо не помогут «Сочи» в матче Кубка России с «Локомотивом»
2
26 марта 2021
22:30
Фото
Юсупов: «Новосельцев – самый гламурный человек Сочи»
8
29 ноября 2020
11:15
Помазун, Рыков, Погребняк – в основе «Урала» на игру с «Сочи»; Новосельцев, Нобоа, Заболотный выйдут у гостей
18 ноября 2020
17:45
Экс-скаут «Зенита: «Могли подписать Зиеша, оставалось только поставить подпись. Но нет – давайте возьмем Мака»
17
28 января 2020
18:09
Новосельцев: «Мы все очень ждем Кокорина в «Сочи». И мы поможем Саше, и он нам»
5
8 декабря 2019
15:20
Березовский выставил на матч с «Рубином» Кудряшова, Новосельцева, Мостового; Могилевец, Подберезкин, Зуев сыграют у казанцев
2
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