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Иван Новосельцев
Новости
Иван Новосельцев - новости
Завершил карьеру
25 августа 1991 (35)
#99 | Защитник
190 см | 80 кг
Россия
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Ведущий «Матч ТВ» пошутил о перепалке Талалаева и Радимова
21 апреля
1
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»
7 марта
3
«Спартаку» посоветовали тренера на замену Станковичу – он дважды брал РПЛ
2025.10.08 21:57
5
Новосельцев ответил, сколько еще сезонов РПЛ выиграет «Зенит»
2024.05.26 00:55
1
Экс-защитник «Зенита» болеет за чемпионство «Краснодара»
2024.01.28 09:48
3
Новосельцев готов возобновить карьеру только у двух тренеров
2024.01.02 19:10
6
Новосельцев рассказал о коалиции латиноамериканцев в «Зените»
2023.12.19 12:13
1
Видео
Новосельцев выпустил новый трек
2023.03.24 22:01
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
2023.03.13 21:23
Видео
Новосельцев создал собственный музыкальный проект
2023.01.20 21:51
2
Новосельцев не собирается завершать карьеру. Экс-игрок «Зенита» попробует найти клуб зимой
2022.10.07 11:54
Агент Новосельцева прокомментировал новость о завершении карьеры своего клиента
2022.09.12 16:57
Экс-защитник «Зенита» Новосельцев собирается завершить карьеру (Metaratings)
2022.09.12 16:37
2
Агент Новосельцева заявил, что сегодня может наступить ясность с новым клубом защитника
2022.09.08 19:02
30-летний бывший защитник «Зенита» и сборной России перешел в медийную команду
2022.08.24 16:29
4
Экс-игрок сборной России Новосельцев возглавит медийную команду
2022.08.12 07:24
Экс-защитник «Зенита» и «Ростова» Новосельцев отказал чемпиону Румынии
2022.07.29 13:23
3
У Новосельцева есть варианты в Турции и России. Его приоритет – зарубежье
2022.05.11 12:43
3
У Новосельцева есть предложение из Турции
2022.04.24 09:48
1
Агент Новосельцева подтвердил скорый уход игрока из «Арсенала»
2022.04.12 18:18
Новосельцев расторг контракт с «Арсеналом» после конфликта с президентом клуба (Sport24)
2022.04.12 17:21
5
Бейл, Костанца, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Новосельцев, Деспотович сыграют у гостей
2022.03.06 12:47
1
Новосельцев: «В РПЛ удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь»
2021.11.01 10:30
10
Смольников, Новосельцев, Хлусевич выйдут с первых минут у «Арсенала»; Терехов, Прохин, Нобоа – в старте «Сочи»
2021.10.31 16:01
Смольников, Новосельцев, Степанов – в основе «Арсенала» на матч с «Химками»; Идову, Глушаков, Мирзов выйдут у гостей
2021.10.02 17:55
Нигматуллин, Козлов, Бумаль сыграют с первых минут у «Нижнего Новгорода»; Новосельцев, Степанов, Ткачев – в основе «Арсенала»
2021.09.19 15:35
Новосельцев, Степанов, Ткачев выйдут в старте «Арсенала»; Зайнутдинов, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА
2021.09.12 13:06
3
Рыбчинский, Магкеев, Куликов – в старте «Локомотива» на игру с «Арсеналом»; Смольников, Новосельцев, Сокол – в основе туляков
2021.07.24 19:04
3
Фото
Новосельцев стал игроком тульского «Арсенала»
2021.07.03 08:25
2
«Сочи» объявил об уходе Новосельцева
2021.06.28 18:10
4
1
2
3
4
5
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