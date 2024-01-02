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    • Новосельцев готов возобновить карьеру только у двух тренеров

    Новосельцев готов возобновить карьеру только у двух тренеров

    32-летний футболист Иван Новосельцев не исключил свое возвращение в профессиональный спорт.

    «Я нахожусь в хорошей физической форме, тренируюсь шесть дней в неделю. Но решение закончить карьеру было осознанным, я долго обдумывал, всe взвешивал. И не жалею о своем решении.

    Но если бы была команда со штабом, который будет давать профессиональный подход, то я бы для удовольствия пошeл. Например, к Валерию Георгиевичу Карпину в «Ростов». Я мог бы спокойно влиться в эту атмосферу. Я знаю, как работает этот тренерский штаб.

    Для меня важно получать удовольствие от процесса, не вижу смысла находиться в стагнации. Но нет желания сейчас пойти куда-то поиграть. Я счастлив при том, что у меня происходит в жизни.

    Но и не исключаю, если будет звонок от тренера, которого я очень уважаю. На предложение какого тренера я мог бы откликнуться? Карпина, Бердыева», – сказал Новосельцев.

    • Защитник объявил о завершении карьеры в марте.
    • Его последним клубом стал тульский «Арсенал».
    • Новосельцев наиболее известен по выступлениям за «Ростов», «Зенит», «Анжи», «Сочи».
    • Он провел 5 матчей за сборную России.

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    Источник: Metaratings

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    02.01.2024 19:10
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    Комментарии (6)
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    Купа Купыч
    1704213318
    Это дерьмо пусть тренируется шесть дней в неделю и дальше.
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    Nayturs
    1704214265
    Только у Бердыева нормально играл
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    FReeMan1409
    1704217610
    "— А какой это Новосельцев? — А никакой. Вялый и безынициативный работник. К сожалению, таких у нас много." ( х/ф Служебный роман )
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    ZAITZEFF2011
    1704224052
    Никому он не нужен Никакой распиаренный игрок. Никогда он хорошо не играл и не будет играть .
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    zigbert
    1704282921
    Нет, только Медиалига.
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