Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван Новосельцев - статистика

Завершил карьеру
25 августа 1991 (35)
#99 | Защитник
190 см | 80 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
15
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
1 : 4
12.03.2022
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
2 : 2
06.03.2022
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2 : 0
26.02.2022
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
0 : 0
06.11.2021
Уфа
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1 : 2
31.10.2021
Сочи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
4 : 0
23.10.2021
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
0 : 0
02.10.2021
Химки
1' - 90'
73'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
2 : 0
27.09.2021
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Нижний Новгород
2 : 3
19.09.2021
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Арсенал
2 : 2
12.09.2021
ЦСКА
1' - 90'
66'
84'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
2 : 1
26.08.2021
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1 : 1
21.08.2021
Спартак
1' - 90'
50'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Краснодар
3 : 2
15.08.2021
Арсенал
1' - 90'
88'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Арсенал
2 : 1
07.08.2021
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
0 : 3
30.07.2021
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
3 : 1
24.07.2021
Арсенал
1' - 90'
Главные новости
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
4
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
2
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+