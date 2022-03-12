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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Динамо
Арсенал - Динамо: обзор матча 12 марта 2022
Арсенал
12.03.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 4
Завершен
Динамо
30'
Э. Кангва
14'
Ф. Смолов
47'
А. Захарян
75'
Д. Фомин (П)
90+4'
К. Тюкавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Динамо
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
К. Тюкавин
Пас отдал
С. Шиманьски
90'
+2
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
А. Хабибов
️️️️
Э. Кангва
82'
Замена
Е. Марков
️️️️
Д. Деспотович
82'
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Гулиев
82'
78'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
А. Захарян
75'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Фомин
Замена
А. Суханов
️️️️
З. Давиташвили
73'
67'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Макаров
47'
ГОЛ! 1:2!
А. Захарян
45'
Желтая карточка
Н. Моро
Желтая карточка
Г. Костадинов
37'
Желтая карточка
Д. Деспотович
35'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кангва
Пас отдал
Д. Деспотович
30'
Желтая карточка
К. Кангва
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Желтая карточка
Э. Кангва
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
99
Аяз Гулиев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
23
Илья Кулешин
ЦП
13
Максим Кайнов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-4-1-1
1
Коченков
5
Степанов
99
Новосельцев
26
Радакович
8
Смольников
10
Кангва
42
Кангва
70
Костадинов
99
Гулиев
22
Давиташвили
21
Деспотович
4-1-1-3-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
4
Евгеньев
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
74
Фомин
6
Моро
77
Макаров
17
Шиманьски
23
Захарян
90
Смолов
22
Давиташвили
76
Суханов
76
Суханов
22
Давиташвили
10
Кангва
7
Хабибов
7
Хабибов
10
Кангва
99
Гулиев
48
Луценко
48
Луценко
99
Гулиев
21
Деспотович
20
Марков
20
Марков
21
Деспотович
7
Скопинцев
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Скопинцев
77
Макаров
93
Лаксальт
93
Лаксальт
77
Макаров
23
Захарян
70
Тюкавин
70
Тюкавин
23
Захарян
Остались в запасе
Арсенал
Динамо
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
23
Илья Кулешин
ЦП
13
Максим Кайнов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
23
Илья Кулешин
ЦП
13
Максим Кайнов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Арсенал - Динамо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Александр Кудрявцев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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