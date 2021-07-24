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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Арсенал
Локомотив - Арсенал: обзор матча 24 июля 2021
Локомотив
24.07.2021, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
80'
Р. Жемалетдинов
86'
Р. Жемалетдинов
89'
Ф. Смолов
22'
С. Ткачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Арсенал
Замена
С. Бабкин
️️️️
Ф. Смолов
90'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
89'
ГОЛ! 2:1!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
А. Миранчук
86'
84'
Замена
А. Довбня
️️️️
Г. Костадинов
ГОЛ! 1:1!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
Г. Крыховяк
80'
79'
Вторая желтая
А. Сокол
76'
Замена
Е. Луценко
️️️️
Е. Марков
76'
Замена
Э. Кангва
️️️️
З. Давиташвили
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
М. Рыбус
69'
67'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
С. Ткачев
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ф. Камано
61'
57'
Желтая карточка
Е. Марков
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Куликов
46'
Желтая карточка
Ф. Камано
45'
+2
36'
Желтая карточка
А. Сокол
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Ткачев
Пас отдал
Д. Степанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
31
Тимур Касимов
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
3-3-3-1
1
Гилерме
31
Рыбус
27
Магкеев
26
Серкейра
20
Крыховяк
6
Баринов
25
Куликов
40
Камано
10
Жемалетдинов
20
Рыбчинский
90
Смолов
3-2-3-1-1
50
Шамов
26
Хлусевич
88
Сокол
99
Новосельцев
8
Смольников
5
Степанов
23
Чаушич
11
Ткачев
70
Костадинов
22
Давиташвили
20
Марков
31
Рыбус
27
Живоглядов
27
Живоглядов
31
Рыбус
90
Смолов
6
Бабкин
6
Бабкин
90
Смолов
40
Камано
21
Миранчук
21
Миранчук
40
Камано
25
Куликов
99
Лисакович
99
Лисакович
25
Куликов
70
Костадинов
56
Довбня
56
Довбня
70
Костадинов
22
Давиташвили
10
Кангва
10
Кангва
22
Давиташвили
11
Ткачев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
11
Ткачев
20
Марков
48
Луценко
48
Луценко
20
Марков
Остались в запасе
Локомотив
Арсенал
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Пабло
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
31
Тимур Касимов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
19
Ламек Банда
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Пабло
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
31
Тимур Касимов
ЦФ
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Локомотив - Арсенал
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков AVAR - Николай Богач
Резервный судья:
Андрей Фисенко
Инспектор:
Николай Иванов
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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