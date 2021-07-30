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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Рубин
Арсенал - Рубин: обзор матча 30 июля 2021
Арсенал
30.07.2021, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Рубин
12'
Х. Ин Бом
37'
Д. Деспотович (П)
40'
Х. Кварацхелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Рубин
Замена
А. Тудоре
️️️️
Е. Луценко
82'
82'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Ф. Уремович
70'
Желтая карточка
С. Бакаев
69'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Х. Кварацхелия
65'
Замена
М. Костюков
️️️️
Д. Йевтич
65'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Зуев
Замена
А. Бьорнстрем
️️️️
Д. Степанов
63'
Желтая карточка
И. Смольников
53'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Е. Марков
46'
Замена
Э. Кангва
️️️️
З. Давиташвили
46'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Г. Костадинов
46'
46'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Х. Ин Бом
40'
ГОЛ! 0:3!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
С. Хакшабанович
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Деспотович
Желтая карточка
Г. Костадинов
33'
24'
Желтая карточка
С. Бегич
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ин Бом
Пас отдал
Д. Деспотович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЦЗ
76
Артем Суханов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Рубин
66
Никита Янович
ВР
30
Никита Медведев
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-3-1-2
50
Шамов
5
Степанов
90
Бурлак
99
Новосельцев
8
Смольников
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Чаушич
22
Давиташвили
48
Луценко
20
Марков
3-3-3-1
99
Дюпин
2
Бегич
22
Уремович
71
Самошников
16
Ин Бом
27
Шатов
7
Йевтич
17
Зуев
29
Хакшабанович
7
Кварацхелия
21
Деспотович
5
Степанов
3
Бьорнстрем
3
Бьорнстрем
5
Степанов
20
Марков
26
Хлусевич
26
Хлусевич
20
Марков
22
Давиташвили
10
Кангва
10
Кангва
22
Давиташвили
70
Костадинов
83
Пантелеев
83
Пантелеев
70
Костадинов
48
Луценко
99
Тудоре
99
Тудоре
48
Луценко
7
Йевтич
77
Костюков
77
Костюков
7
Йевтич
22
Уремович
31
Зотов
31
Зотов
22
Уремович
17
Зуев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
17
Зуев
16
Ин Бом
38
Мусаев
38
Мусаев
16
Ин Бом
7
Кварацхелия
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Арсенал
Рубин
19
Ламек Банда
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
76
Артем Суханов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
77
Денис Макаров
ПВ
66
Никита Янович
ВР
30
Никита Медведев
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
76
Артем Суханов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
77
Денис Макаров
ПВ
66
Никита Янович
ВР
30
Никита Медведев
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Арсенал - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
Арсенал
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