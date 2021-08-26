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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Арсенал
Ахмат - Арсенал: обзор матча 26 августа 2021
Ахмат
26.08.2021, четверг, 20:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
31'
М. Конате
90+5'
И. Коновалов
38'
Д. Степанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Арсенал
ГОЛ! 2:1!
И. Коновалов
90'
+5
90'
+2
Замена
Е. Марков
️️️️
Г. Костадинов
Замена
Х. Кадыров
️️️️
Б. Бериша
89'
Желтая карточка
Р. Уциев
84'
81'
Желтая карточка
К. Панченко
75'
Замена
К. Панченко
️️️️
Г. Чаушич
75'
Замена
А. Тудоре
️️️️
Е. Луценко
Замена
А. Архипов
️️️️
М. Конате
72'
Замена
И. Коновалов
️️️️
М. Быстров
72'
Желтая карточка
М. Конате
63'
63'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Д. Хлусевич
Замена
А. Швец
️️️️
Д. Уткин
62'
Замена
А. Полярус
️️️️
В. Карапузов
62'
46'
Замена
А. Сокол
️️️️
У. Радакович
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Степанов
Пас отдал
С. Ткачев
33'
Желтая карточка
У. Радакович
32'
Желтая карточка
И. Смольников
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
Пас отдал
Б. Бериша
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
0
Антон Швец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
99
Александру Тудоре
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-3-1-2-1
88
Гудиев
13
Семенов
23
Нижич
50
Лысцов
4
Быстров
94
Тимофеев
40
Уциев
47
Уткин
7
Бериша
17
Карапузов
13
Конате
3-2-4-1
1
Коченков
26
Хлусевич
99
Новосельцев
26
Радакович
8
Смольников
5
Степанов
23
Чаушич
99
Гулиев
11
Ткачев
70
Костадинов
48
Луценко
17
Карапузов
14
Полярус
14
Полярус
17
Карапузов
47
Уткин
0
Швец
0
Швец
47
Уткин
4
Быстров
17
Коновалов
17
Коновалов
4
Быстров
7
Бериша
10
Кадыров
10
Кадыров
7
Бериша
13
Конате
9
Архипов
9
Архипов
13
Конате
26
Радакович
88
Сокол
88
Сокол
26
Радакович
26
Хлусевич
22
Давиташвили
22
Давиташвили
26
Хлусевич
48
Луценко
99
Тудоре
99
Тудоре
48
Луценко
70
Костадинов
20
Марков
20
Марков
70
Костадинов
23
Чаушич
8
Панченко
8
Панченко
23
Чаушич
Остались в запасе
Ахмат
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Ахмат - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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