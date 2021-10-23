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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Арсенал
Ростов - Арсенал: обзор матча 23 октября 2021
Ростов
23.10.2021, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Арсенал
27'
К. Хашимото
29'
А. Соу
62'
Д. Полоз (П)
65'
Д. Терентьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Арсенал
Желтая карточка
Баштуш
87'
Замена
П. Альмквист
️️️️
Д. Полоз
82'
Желтая карточка
Д. Сухомлинов
72'
72'
Замена
А. Гулиев
️️️️
С. Ткачев
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Соу
69'
66'
Замена
А. Тудоре
️️️️
Е. Луценко
66'
Замена
А. Бьорнстрем
️️️️
Д. Степанов
ГОЛ! 4:0!
Д. Терентьев
65'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Полоз
62'
55'
Замена
Э. Кангва
️️️️
Д. Хлусевич
Замена
Н. Поярков
️️️️
И. Калинин
46'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
К. Хашимото
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Соу
Пас отдал
К. Хашимото
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Хашимото
Пас отдал
Д. Терентьев
27'
Желтая карточка
Х. Байрамян
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
13
Калинин
15
Баштуш
55
Осипенко
43
Терентьев
15
Глебов
8
Гигович
42
Хашимото
7
Полоз
19
Байрамян
9
Соу
3-2-3-1-1
36
Левашов
26
Хлусевич
99
Новосельцев
26
Радакович
8
Смольников
5
Степанов
23
Чаушич
11
Ткачев
42
Кангва
22
Давиташвили
48
Луценко
13
Калинин
16
Поярков
16
Поярков
13
Калинин
42
Хашимото
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
42
Хашимото
9
Соу
27
Комличенко
27
Комличенко
9
Соу
7
Полоз
11
Альмквист
11
Альмквист
7
Полоз
5
Степанов
3
Бьорнстрем
3
Бьорнстрем
5
Степанов
26
Хлусевич
10
Кангва
10
Кангва
26
Хлусевич
11
Ткачев
99
Гулиев
99
Гулиев
11
Ткачев
48
Луценко
99
Тудоре
99
Тудоре
48
Луценко
Остались в запасе
Ростов
Арсенал
10
Кирилл Щетинин
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
10
Кирилл Щетинин
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR - Иван Сиденков AVAR - Валентин Мурашов
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Ростов Арена
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