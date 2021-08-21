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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Спартак
Арсенал - Спартак: обзор матча 21 августа 2021
Арсенал
21.08.2021, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
82'
Д. Хлусевич
76'
Э. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Спартак
90'
+7
Желтая карточка
Н. Рассказов
Желтая карточка
Д. Хлусевич
90'
+2
88'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
З. Бакаев
86'
Желтая карточка
Д. Ларссон
Замена
К. Кангва
️️️️
Г. Чаушич
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хлусевич
82'
76'
ГОЛ! 0:1!
Э. Понсе
Пас отдал
З. Бакаев
75'
Желтая карточка
Й. Хендрикс
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Гулиев
75'
61'
Замена
А. Соболев
️️️️
А. Ломовицкий
60'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
А. Крал
Желтая карточка
И. Новосельцев
50'
Замена
А. Тудоре
️️️️
Е. Марков
46'
Желтая карточка
А. Гулиев
41'
Желтая карточка
Е. Марков
37'
32'
Желтая карточка
Р. Зобнин
Желтая карточка
И. Смольников
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Спартак
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
3-2-4-1
1
Коченков
8
Смольников
99
Новосельцев
26
Радакович
5
Степанов
26
Хлусевич
11
Ткачев
99
Гулиев
23
Чаушич
70
Костадинов
20
Марков
3-1-1-3-2
98
Максименко
2
Жиго
14
Джикия
6
Айртон
33
Крал
47
Зобнин
11
Ломовицкий
7
Бакаев
15
Рассказов
9
Понсе
17
Ларссон
23
Чаушич
42
Кангва
42
Кангва
23
Чаушич
99
Гулиев
8
Панченко
8
Панченко
99
Гулиев
20
Марков
99
Тудоре
99
Тудоре
20
Марков
33
Крал
20
Хендрикс
20
Хендрикс
33
Крал
7
Бакаев
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Бакаев
11
Ломовицкий
7
Соболев
7
Соболев
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Арсенал
Спартак
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Арсенал - Спартак
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Кирилл Левников; AVAR - Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
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