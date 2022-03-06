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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Арсенал
Крылья Советов - Арсенал: обзор матча 06 марта 2022
Крылья Советов
06.03.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
52'
В. Сарвели
83'
И. Игнатьев
13'
К. Кангва
70'
Д. Деспотович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Арсенал
88'
Желтая карточка
А. Коченков
87'
Замена
️️️️
З. Давиташвили
86'
Вторая желтая
Г. Чаушич
ГОЛ! 2:2!
И. Игнатьев
Пас отдал
Г. Бейл
83'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Р. Ежов
80'
79'
Замена
Г. Костадинов
️️️️
А. Гулиев
Желтая карточка
Р. Ежов
78'
78'
Замена
Е. Марков
️️️️
Д. Деспотович
76'
Желтая карточка
А. Гулиев
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Глушенков
73'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Д. Якуба
72'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Деспотович
66'
Желтая карточка
З. Давиташвили
61'
Желтая карточка
Г. Чаушич
54'
Желтая карточка
Д. Степанов
ГОЛ! 1:1!
В. Сарвели
Пас отдал
М. Глушенков
52'
Желтая карточка
Г. Бейл
44'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Кангва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Денис Якуба
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
42
Кингс Кангва
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
3
Солдатенков
44
Барач
23
Бейл
22
Костанца
8
Якуба
77
Зиньковский
29
Ежов
10
Глушенков
9
Сарвели
4-4-1-1
1
Коченков
8
Смольников
6
Беляев
99
Новосельцев
5
Степанов
42
Кангва
99
Гулиев
23
Чаушич
10
Кангва
22
Давиташвили
21
Деспотович
29
Ежов
9
Пиняев
9
Пиняев
29
Ежов
8
Якуба
10
Цыпченко
10
Цыпченко
8
Якуба
10
Глушенков
18
Игнатьев
18
Игнатьев
10
Глушенков
99
Гулиев
70
Костадинов
70
Костадинов
99
Гулиев
21
Деспотович
20
Марков
20
Марков
21
Деспотович
Остались в запасе
Крылья Советов
Арсенал
9
Данил Липовой
ЛВ
66
Ян Гудков
ЛЗ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
66
Ян Гудков
ЛЗ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Крылья Советов - Арсенал
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Антон Анопа
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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