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Арсенал - Химки
Арсенал - Химки: обзор матча 02 октября 2021
Арсенал
02.10.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Химки
Желтая карточка
З. Давиташвили
90'
+2
Желтая карточка
И. Новосельцев
73'
Замена
А. Сокол
️️️️
Г. Костадинов
73'
70'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Соколов
Замена
А. Тудоре
️️️️
Е. Марков
67'
Замена
А. Гулиев
️️️️
К. Кангва
67'
62'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
К. Боженов
60'
Желтая карточка
К. Боженов
46'
Замена
А. Долгов
️️️️
К. Адеми
46'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
К. Кангва
38'
29'
Желтая карточка
Д. Тихий
17'
Желтая карточка
А. Филин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
42
Кингс Кангва
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Химки
35
Виталий Сычев
ВР
54
Егор Генералов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Давид Давидян
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
3-2-4-1-1
1
Коченков
26
Хлусевич
6
Беляев
99
Новосельцев
5
Степанов
8
Смольников
10
Кангва
70
Костадинов
23
Чаушич
42
Кангва
22
Давиташвили
20
Марков
3-2-1-1-2
22
Лантратов
15
Тихий
25
Филин
15
Данилкин
87
Боженов
30
Идову
88
Глушаков
18
Соколов
27
Мирзов
9
Адеми
70
Костадинов
88
Сокол
88
Сокол
70
Костадинов
42
Кангва
99
Гулиев
99
Гулиев
42
Кангва
20
Марков
99
Тудоре
99
Тудоре
20
Марков
87
Боженов
3
Набиуллин
3
Набиуллин
87
Боженов
88
Глушаков
5
Трошечкин
5
Трошечкин
88
Глушаков
18
Соколов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
18
Соколов
9
Адеми
11
Долгов
11
Долгов
9
Адеми
Остались в запасе
Арсенал
Химки
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
35
Виталий Сычев
ВР
54
Егор Генералов
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
54
Егор Генералов
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Арсенал - Химки
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Арсенал
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