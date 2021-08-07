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Арсенал - Крылья Советов
Арсенал - Крылья Советов: обзор матча 07 августа 2021
Арсенал
07.08.2021, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
3'
З. Давиташвили
45+2'
Д. Хлусевич
49'
И. Сергеев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Крылья Советов
85'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Д. Иванисеня
Замена
А. Тудоре
️️️️
Е. Луценко
80'
Замена
Г. Костадинов
️️️️
В. Пантелеев
80'
76'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
75'
Желтая карточка
А. Солдатенков
Замена
А. Довбня
️️️️
Т. Бурлак
73'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Д. Хлусевич
68'
Замена
Э. Кангва
️️️️
З. Давиташвили
68'
57'
Замена
М. Витюгов
️️️️
В. Сарвели
57'
Замена
М. Глушенков
️️️️
М. Зеффан
Желтая карточка
Т. Бурлак
49'
49'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Сергеев
46'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Г. Онугха
ГОЛ! 2:0!
Д. Хлусевич
Пас отдал
И. Смольников
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
З. Давиташвили
Пас отдал
В. Пантелеев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
99
Аяз Гулиев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-2-2-1-1
36
Левашов
26
Радакович
90
Бурлак
99
Новосельцев
3
Бьорнстрем
26
Хлусевич
23
Чаушич
83
Пантелеев
22
Давиташвили
48
Луценко
4-2-2-2
1
Ломаев
2
Зеффан
3
Солдатенков
47
Божин
4
Горшков
21
Иванисеня
25
Пруцев
29
Ежов
77
Зиньковский
9
Сарвели
7
Онугха
90
Бурлак
56
Довбня
56
Довбня
90
Бурлак
22
Давиташвили
10
Кангва
10
Кангва
22
Давиташвили
83
Пантелеев
70
Костадинов
70
Костадинов
83
Пантелеев
26
Хлусевич
11
Ткачев
11
Ткачев
26
Хлусевич
48
Луценко
99
Тудоре
99
Тудоре
48
Луценко
9
Сарвели
8
Витюгов
8
Витюгов
9
Сарвели
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
2
Зеффан
10
Глушенков
10
Глушенков
2
Зеффан
7
Онугха
33
Сергеев
33
Сергеев
7
Онугха
21
Иванисеня
10
Цыпченко
10
Цыпченко
21
Иванисеня
Остались в запасе
Арсенал
Крылья Советов
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
9
Данил Липовой
ЛВ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Арсенал - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR - Анатолий Жабченко AVAR - Максим Гаврилин
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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