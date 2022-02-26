Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Арсенал
Сочи - Арсенал: обзор матча 26 февраля 2022
Сочи
26.02.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
50'
В. Ангбан
77'
А. Юсупов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Арсенал
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Н. Бурмистров
90'
+3
84'
Замена
Е. Луценко
️️️️
Э. Кангва
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
82'
Замена
И. Попов
️️️️
В. Ангбан
80'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
М. Кассьерра
79'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Юсупов
77'
68'
Замена
А. Гулиев
️️️️
Г. Костадинов
Желтая карточка
Родригао
62'
Желтая карточка
Д. Прохин
59'
53'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
Е. Марков
ГОЛ! 1:0!
В. Ангбан
50'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Жоаозиньо
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Степанов
27'
Желтая карточка
М. Беляев
10'
Желтая карточка
Е. Марков
Желтая карточка
К. Заика
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Адамов
27
Прохин
5
Родригао
20
Юрганов
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
22
Жоаозиньо
7
Ангбан
18
Бурмистров
9
Кассьерра
4-5-1
1
Коченков
8
Смольников
88
Сокол
6
Беляев
5
Степанов
23
Чаушич
70
Костадинов
42
Кангва
11
Ткачев
10
Кангва
20
Марков
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
7
Ангбан
71
Попов
71
Попов
7
Ангбан
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
9
Кассьерра
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Кассьерра
18
Бурмистров
10
Воробьев
10
Воробьев
18
Бурмистров
70
Костадинов
99
Гулиев
99
Гулиев
70
Костадинов
20
Марков
21
Деспотович
21
Деспотович
20
Марков
10
Кангва
48
Луценко
48
Луценко
10
Кангва
Остались в запасе
Сочи
Арсенал
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Зурико Давиташвили
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Зурико Давиташвили
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Сочи - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Сочи
Арсенал
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+