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РПЛ 2026/2027
Арсенал - Сочи
Арсенал - Сочи: обзор матча 31 октября 2021
Арсенал
31.10.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
66'
Э. Кангва
2'
М. Кассьерра
79'
М. Кассьерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сочи
88'
Желтая карточка
К. Заика
84'
Желтая карточка
Д. Прохин
Замена
Р. Камболов
️️️️
Г. Костадинов
83'
Замена
А. Гулиев
️️️️
Г. Чаушич
83'
81'
Замена
К. Заика
️️️️
А. Юсупов
81'
Замена
М. Барсов
️️️️
М. Кассьерра
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Кассьерра
Пас отдал
И. Цаллагов
75'
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
Е. Марков
️️️️
Е. Луценко
73'
69'
Замена
В. Ангбан
️️️️
К. Нобоа
ГОЛ! 1:1!
Э. Кангва
Пас отдал
К. Кангва
66'
63'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Жоаозиньо
Желтая карточка
Г. Чаушич
61'
Замена
Э. Кангва
️️️️
Д. Хлусевич
57'
Замена
С. Ткачев
️️️️
З. Давиташвили
57'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Кассьерра
Пас отдал
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Коченков
8
Смольников
99
Новосельцев
26
Радакович
5
Степанов
26
Хлусевич
23
Чаушич
70
Костадинов
42
Кангва
22
Давиташвили
48
Луценко
3-3-3-1
12
Заболотный
27
Прохин
5
Родригао
20
Юрганов
34
Маргасов
15
Цаллагов
32
Терехов
16
Нобоа
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
9
Кассьерра
26
Хлусевич
10
Кангва
10
Кангва
26
Хлусевич
70
Костадинов
88
Камболов
88
Камболов
70
Костадинов
22
Давиташвили
11
Ткачев
11
Ткачев
22
Давиташвили
23
Чаушич
99
Гулиев
99
Гулиев
23
Чаушич
48
Луценко
20
Марков
20
Марков
48
Луценко
4
Юсупов
27
Заика
27
Заика
4
Юсупов
16
Нобоа
7
Ангбан
7
Ангбан
16
Нобоа
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
18
Бурмистров
22
Жоаозиньо
9
Кассьерра
14
Барсов
14
Барсов
9
Кассьерра
Остались в запасе
Арсенал
Сочи
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
16
Денис Адамов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Арсенал - Сочи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR - Игорь Панин AVAR - Илья Елеференко
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Юрий Чеботарёв
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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