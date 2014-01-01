Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
3 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске

У Новосельцева есть варианты в Турции и России. Его приоритет – зарубежье

Защитник Иван Новосельцев думает, где продолжить карьеру. Есть варианты в Турции и России.

Приоритет 30-летнего футболиста – поиграть не в России. Сделать выбор Новосельцев планирует в течение мая.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
У Новосельцева есть предложение из Турции 1
Агент Новосельцева подтвердил скорый уход игрока из «Арсенала»
Новосельцев расторг контракт с «Арсеналом» после конфликта с президентом клуба (Sport24) 7
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:43
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11