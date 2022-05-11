У Новосельцева есть варианты в Турции и России. Его приоритет – зарубежье

Защитник Иван Новосельцев думает, где продолжить карьеру. Есть варианты в Турции и России.

Приоритет 30-летнего футболиста – поиграть не в России. Сделать выбор Новосельцев планирует в течение мая.

30-летний Новосельцев выступал за «Арсенал» с июля 2021 года и покинул его в этом году.

В этом сезоне он забил 1 гол в 16 матчах.

В турецкой Суперлиге сейчас играют Федор Кудряшов и Магомед-Шапи Сулейманов.

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